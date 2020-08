En el segundo episodio de su podcast, la exprimera dama se refirió a su estado de ánimo y aseguró estar atravesando "una depresión leve", tanto por el coronavirus como por los disturbios raciales en Estados Unidos y la gestión de Trump Fuente: Archivo

"Hubo períodos durante esta cuarentena en los que me sentí muy deprimida. Pasé varias noches sin dormir. Atravieso esos altibajos emocionales que creo que todos sienten", reveló Michelle Obama en la segunda entrega de su podcast, en el que conversó con la periodista del Washington Post Michele Norris.

La exprimera dama, que se caracteriza por una personalidad radiante, alegre y positiva, relacionó su estado de salud no solo con los efectos del aislamiento, sino también con los disturbios raciales y las respuestas de la administración del presidente Donald Trump a los problemas sociales. "La verdad es que despertar todos los días para enterarme cómo ha respondido el gobierno al virus -o cómo no lo hizo- o para leer otra historia de una persona negra deshumanizada, herida, asesinada o acusada falsamente, es agotador. Es un peso que nunca sentí en mi vida", dijo.

Durante los cincuenta minutos de diálogo, Obama también se refirió a la frustración que le genera la gente que no quiere usar barbijos. "Muchos solo estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio por un mes. Fue su límite. Luego se cansaron y se olvidaron de las medidas de cuidado. Desalienta ver esa actitud egoísta de que no les importe porque el virus no los afectó."

Después de invitar a su marido para el primer episodio, quiso enfocarse en las distintas formas de atravesar este momento al que definió como "único en la historia". Contó que mantener una rutina ordenada que incluye hacer ejercicio, tomar aire fresco y comer saludable la ayuda a estar mejor, aunque admitió no logra sentirse del todo bien: "Sé que estoy lidiando con una depresión de bajo grado", aseguró.

Al día siguiente de la publicación del podcast, Obama usó Instagram para tranquilizar a sus más de 40 millones de seguidores. "Primero lo primero, estoy bien. No hay razón para preocuparse por mí. Tal como dije en la conversación de Michele Norris, pienso en las personas que se arriesgan por el resto de nosotros: los médicos, las enfermeras y los trabajadores esenciales de todo tipo. Pienso en los maestros, los estudiantes y los padres que están pensando en cómo volver a las escuelas en otoño. Pienso también en quienes se organizan para pedir por un poco más de justicia en nuestro país".

El posteo, que hasta el momento tiene más de un millón de Me gusta, continúa con una valiosa reflexión: "La idea de que lo que está pasando no debería afectarnos no es real. Espero que todos se estén permitiendo sentir lo que sea que sientan. Que se escuchen, que reflexionen y que piensen en qué pueden hacer en este contexto. Espero que también hablen con las personas que tienen más cerca, que se llamen o se vean por videochat. No hay que tener miedo de ofrecer un hombro para apoyarse o de pedir uno. Los amo a todos".

En los próximos episodios del podcast, Michelle Obama conversará con su madre, su hermano y una de sus más íntimas amigas: Valerie Jarret, una abogada que formó parte de la administración de Obama Crédito: Captura Spotify

De acuerdo con el New York Times, los efectos psicológicos de la pandemia no están claros todavía, aunque la OMS advirtió sobre un "aumento masivo de las condiciones de salud mental durante los próximos meses".

La CNN publicó una encuesta de la Oficina de Estadísticas norteamericana que descubrió que uno de cada tres estadounidenses presenta síntomas de depresión o ansiedad, una cifra que triplica los resultados de la misma encuesta realizada en 2019.