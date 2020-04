Durante la cuarentena por coronavirus, algunos padres tienen la energía para hacer que todo sea un buen plan para entretener a los más chicos Crédito: Twitter

Una familia británica de Yorkshire entretiene a sus hijos durante el aislamiento por el coronavirus convirtiendo la comida de la noche en acontecimientos de lujo a la luz de las velas.

No solo los adultos estamos sufriendo la cuarentena. Si bien los niños pueden mostrarse felices por no tener clases, el aislamiento también les cuesta : no pueden ver a sus amigos, no hay plazas donde jugar ni cumpleaños adonde ir y los espacios recreativos se reducen a los metros cuadrados de las casas o departamentos.

Las clases de yoga online, los audiocuentos, las manualidades y la tarea diaria a distancia son ocupaciones que los padres intentan acompañar a pesar de lo complicado que es combinar el home office con el alboroto y el aburrimiento infantil.

Pero muchos padres no se rinden y continúan poniendo su creatividad al servicio de sus niños para que esta época no termine siendo un mal recuerdo. Es el caso de un periodista británico llamado Ben Moore que, junto con su mujer, casi todas las noches les prepara a sus hijos una cena de lujo con velas, flores y vajilla especial para que los pequeños se sientan agasajados.

El reportero de la BBC publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram un video filmado por su mujer donde muestra la puesta en escena del evento. Vestido con un smoking e imitando el comportamiento de un camarero, el adorable padre les sirve leche a los niños que la degustan como si fuera un vino mientras comen pollo con papas.