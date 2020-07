Coronavirus: un policía rompió la cuarentena para imitar a Elvis en una fiesta

El segundo oficio del agente del orden es imitar a Presley, pero el pasado fin de semana, en el rol del cantante, rompió varias reglas establecidas en su país por el aislamiento obligatorio Crédito: Daily Record

Stuart Maclennan es un oficial de policía de Escocia que además anima fiestas privadas disfrazado Elvis Presley . Ahora, el agente se encuentra en el ojo de la tormenta porque el fin de semana pasado realizó su performance de El Rey en una celebración de cumpleaños, para lo cual rompió varias de las medidas que rigen la cuarentena por la pandemia de coronavirus en dicha nación.

A pesar de que oficialmente no recibió ningún castigo por su accionar irresponsable, el oficial, de 41 años, fue severamente criticado por su contradictorio rol como observador de la ley y a la vez, transgresor de la misma en un asunto vital para la salud pública.

Maclennan , con peluca de Elvis, anteojos negros y toda la vestimenta clásica del cantante de "Always on my mind", hizo varias de las cosas que no se pueden hacer según lo establecido por las reglas de la cuarentena. Esto fue el sábado pasado, el 27 de junio, en el cumpleaños de 21 años de una joven llamada Angel Cassell, en la localidad escocesa de Kilmacolm.

El policía disfrazado de Elvis se sacó selfies y abrazó a la gente de la fiesta, rompiendo claramente la distancia social de dos metros establecida por el gobierno de Escocia Crédito: Daily Record

La lista de incumplimientos del policía imitador está formada por varios puntos: rompió la distancia social de dos metros para sacarse selfies y abrazar a los invitados de la fiesta y a la cumpleañera; viajó desde su casa en Renfrew más del doble de lo permitido para llegar a la fiesta y también, aunque aquí hay responsabilidad compartida, participó de una reunión de una docena de invitados, que es más de lo que se permite actualmente en Escocia .

La foto que circuló luego en redes sociales lo muestran al oficial en su rol de Elvis mientras abraza a Angel, la chica del cumpleaños, y a otra de las asistentes a la fiesta. Allí, el hombre sonríe como si la pandemia no existiera.

Indignación con el policía

La transgresión del imitador de "El Rey" provocó la indignación de las personas que accedieron a las imágenes de Maclennan a través de las redes sociales. "Es increíble que un oficial en servicio piense que es aceptable hacer esto", dijo una persona al medio escocés Daily Record.

El agente cantó y bailó en la fiesta ataviado como el Rey de el rock and roll Crédito: Daily Record

"Los dueños de los negocios de todo el país están siendo llevados al precipicio debido a las restricciones de la cuarentena por el Covid-19 , pero un tipo al que se le ha encomendado hacer cumplir las reglas decidió romperlas y ganar algo de dinero extra", agregó la misma fuente.

"Un oficial de policía, de todas las personas, debería haber entendido que disfrazarse como Elvis para trabajar en una fiesta de cumpleaños claramente no seguía las reglas que se suponía que debía defender", concluyó.

Otra de las imágenes muestran al Elvis que canta en un jardín del lugar donde se realizó el evento mientras Angel y sus amigas se desarman de la risa. El policía también aparece en una foto al lado de un jacuzzi donde hay gente sumergida en malla que toma cerveza.

El oficial fue reprendido por sus jefes de la policía pero no recibirá ningún castigo formal Crédito: Daily Record

Según informa el mismo medio escocés, dentro de la fuerza policial, Maclennan fue reprendido, pero no recibirá un castigo formal. "La aplicación de la ley siempre ha sido el último recursos y nuestro enfoque fue concientizar a los agentes sobre las restricciones para alentar a que las cumplan", señaló el inspector jefe Alan MacIityre sobre la situación del agente imitador.

"En línea con ese enfoque, solamente se le dio un consejo adecuado al oficial involucrado", concluyó el jefe de Maclennan.