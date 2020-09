Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 20:17

"Al iniciarse la pandemia todo era incierto y la falta de respiradores era ya un problema mundial. Aunque yo vivo en Bariloche (Río Negro), mis padres, mi familia y mis amigos de la infancia viven en Las Rosas (Santa Fe). Confiaba en mi experiencia y en mi capacidad de llevar adelante proyectos tecnológicos, pero teníamos un enemigo que era el tiempo. El reloj nos jugaba en contra. Por eso pasamos noches sin dormir, trabajamos sábados y domingos, sin parar. Finalmente, el esfuerzo valió la pena y dio sus frutos".

A Jeremías Butto (32), ingeniero atómico recibido en el Instituto Balseiro, se lo nota satisfecho. Contento. Orgulloso. Y no es para menos. Junto a sus socios del proyecto acaba de diseñar Likhen Rod, el primer respirador argentino nacido durante la pandemia.

¿Era posible hacerlo en Argentina?

Con el apoyo de varios industriales locales, sus amigos de toda la vida, Horacio Testa (Tecnoplast SRL), Hugo Tedeschi (Tedeschi Sembradoras); Carlos, Aníbal y Gabriel Moriconi (Vulcano Semirremolques) investigaron si era posible fabricarlos en la Argentina cumpliendo con todas las exigencias sanitarias y al precio más bajo posible. Para hacerlo, debían desarrollar un diseño "no convencional" para reducir costos y tener disponibilidad de los componentes necesarios.

A las cuatro semanas ya habían desarrollado el primer prototipo. Ese diseño fue capaz de ingresar y extraer aire/oxígeno de un pulmón artificial y eso demostró que la idea era factible. Para fabricarlo, se utilizaron componentes que se producían en el país para otras industrias, por lo que se aseguraba la posibilidad de fabricarlo a escala rápidamente.

"La muerte de un amigo de papá me pegó"

Al inicio de la pandemia Butto estaba preocupado por cómo podría verse afectada Las Rosas, ubicada a unos 200 kilómetros de Rosario, donde viven su familia y sus amigos. De hecho, para finales de agosto el gobierno de Santa Fe declaró a esta ciudad en "cuarentena sanitaria" por 14 días debido al aumento de casos de coronavirus.

"Hay unos 40 casos activos y tres muertes. Una de las personas fallecidas era un gran amigo de la infancia de mí papá. Me pegó mucho esa muerte porque lo conocía de toda la vida. Las Rosas cuenta con un respirador actualmente. Sin embargo, hasta el momento se venían derivando los casos a otras terapias porque aún había camas. Creo que de aquí en más la situación va a cambiar y la ciudad tendrá que arreglarse con los recursos que podamos proveer", se ilusiona Butto.

¿Cómo es Likhen Rod?

El prototipo fue testeado en la Asociación Rosarina de Anestesiología (ARA), donde concluyeron que era capaz de superar todas las pruebas que el simulador le impuso. Después, construyeron un segundo prototipo con interfaz de usuario táctil, sistema de seguridad auxiliar y alarmas, como son los respiradores que se ofrecen actualmente, para facilitar su uso a los profesionales de la salud.

Posteriormente, se testeó en los instrumentos que tiene la Asociación de Anestesiólogos de Buenos Aires, utilizando los diferentes equipos con los que cuenta la entidad, como su servosimulador de pulmón, para evaluar adecuadamente la parte clínica. Las pruebas fueron exitosas y eso permitió avanzar a la etapa final de diseño.

"Es un respirador (técnicamente Ventilador mecánico) de muy fácil uso. En las pruebas realizadas, los médicos pudieron operarlo en solo 10 a 20 minutos con mínima capacitación de nuestra parte. Esto es clave para poder acelerar su puesta en marcha en hospitales. Toda la interfaz la diseñamos con un grupo de anestesiólogos y terapistas que nos transmitieron sus costumbres a la hora de configurar este tipo de aparatos. Además, pensamos mucho en todas las situaciones que podían darse en caso de que lo utilizaran médicos que no son especialistas en terapia. Preparamos todo para que el aparato arranque con pre-configuración de variables habituales y en caso de que el médico se equivoque, rápidamente saltan alarmas y el aparato vuelve a configuración segura. La gran escala en la que se puede fabricar es su otra ventaja y lógicamente el bajo coste", explica Butto.

Jeremías junto a su familia

"A este respirador lo construyó medio país"

El 7 de septiembre se inició el proceso de planificación de la producción, que inicialmente será en un establecimiento fabril especializado en productos de salud, localizado en la ciudad de Buenos Aires debido a la urgencia de contar con los equipos en la actual situación de pandemia. El ensamblaje y el control final de calidad se realiza en Bariloche. En el futuro, el proceso completo se realizará en esa ciudad.

Los primeros tres respiradores serán donados al Hospital de Las Rosas. "La idea nació por una preocupación genuina por colaborar. Y donarlo cierra el círculo donde mucha gente participó. Todos en Las Rosas nos apoyaron desde el primer momento".

Además, uno adicional será donado a la Asociación de Anestesiólogos de Buenos Aires y otro a la Asociación de Anestesiólogos de Rosario, en agradecimiento por la ayuda recibida en el proceso de diseño y control.

"Me emocionó ver a tanta gente que colaboró. Desde mis socios y amigos, dueños de PYMEs, médicos de Rosario y Buenos Aires que nos ayudaron. Incluso Propymes del grupo Techint nos ayudó con sus ingenieros. A este respirador lo construyó medio país. Lo logrado me alienta a seguir emprendiendo, a seguir desarrollando tecnología en Argentina. Con todo esto, me di cuenta de la enorme capacidad que hay en nuestro país y de la capacidad instalada que existe", agradece Butto.

En una primera etapa se fabricarán 25 equipos, planificando una siguiente fase de 100 Crédito: Gentileza Lola Martínez

En una primera etapa se fabricarán 25 equipos, planificando una siguiente fase de 100. Todo lo realizado hasta el momento se encaró con financiación propia y sin haber realizado ninguna venta, aclara Butto.

