Se necesita sensibilidad, solidaridad, empatía y un corazón gigante para colocarse en los zapatos de los abuelos y de las abuelas que en muchos casos viven solos y son los más vulnerables en medio de la pandemia por el coronavirus . Lorena Galos (41) tiene todo eso y más y, en medio de la angustia y de la incertidumbre, dedica sus días para visitarlos, casa por casa, en la villa 21.24 en Zavaleta, ubicada entre los barrios de Barracas y de Nueva Pompeya , en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Ella conoce a muchos y sus necesidades porque desde los seis años vive en esa zona.

El trabajo que está realizando durante la cuarentena para el cuidado de los abuelos, junto a sus compañeras de la Asociación Civil La Vereda de Enfrente, se enmarca en el programa Mayores Cuidados que lleva adelante el gobierno de la Ciudad. Junto a otras organizaciones del barrio y a la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, la misión que tiene Lorena es hacer un relevamiento casa por casa para conocer en primera persona cuáles son las necesidades de estos ancianos.

Visitas desde el amor

De recorrida por un barrio.

"Se les brinda el servicio de un asistente que es un voluntario y hace las compras, les va a buscar los remedios a la farmacia y les retira la comida de nuestro comedor y merendero. Luego, a los mayores de 70 se les ofrece el dispositivo de aislamiento físico en una iglesia, parroquia o capilla donde están con otras personas de su misma generación y pueden llevar adelante la cuarentena, preservándolos sin ningún riesgo de contagio y teniendo todas las necesidades básicas satisfechas", explica.

Lorena recalca que los cuida manteniendo los dos metros de distancia y llevando un tapaboca. Les habla con mucha ternura, pero en voz alta para que entiendan todo lo que tiene que comunicarles.

"Los abuelos te reciben muy bien y siempre bien predispuestos. Generalmente, consultan por la vacuna antigripal, por cómo hacer para recibir alimentos y la medicación ya que están muy solos y solas. Responden a todas las preguntas, hay uno que otro que no quiere nada, le damos las gracias y nos vamos, pero son los menos. El resto queda muy contento porque nos estamos preocupando por ellos".

Como lo vienen aseverando los infectólogos desde que el Covid 19 llegó a la Argentina, Lorena hace hincapié en que los adultos mayores no salgan a la calle para evitar todo tipo de riesgo de contagio. "En estos días la gente se da cuenta de lo que viven los abuelos. Es real, antes no se consideraban todas sus necesidades. Hay muchos que no tienen la medicación suficiente y otros que están pasando hambre. Las organizaciones asistimos a los que podemos, pero no tenemos tanta capacidad para poder ayudar a todos ya que hay más de 1000 abuelos y abuelas en el barrio", reflexiona.

Asuntos pendientes

Es por esa razón que la Asociación Civil La Vereda de Enfrente, que Lorena fundó en el año 2013 con su mamá (Mary) y con un grupo de amigos, la apoya, entre otras cosas, con el espacio físico para poder recibir las donaciones que entregan en el barrio.

"Es difícil irme y saber que en esa casa quedaron muchas cosas que no podés resolver como la cena o el almuerzo, algo tan básico que muchas veces no tienen estos abuelos. Me voy con una tristeza enorme al saber que no los puedo saludar, sentarme y tomar unos mates y estar a dos metros de ellos, pero me fortalece pensar que cuando termine esto vamos a estar disfrutando de ellos que en los momentos más difíciles están aguantando como pueden", se emociona Lorena.

¿Cómo ayudar?

Lorena y sus compañeras en plena tarea.

Con toda su sensibilidad y su solidaridad a cuestas, Lorena está convencida de que hay que estar y salir a ayudar a quienes más lo necesiten en estos momentos, especialmente a los adultos mayores. "Lo que le diría a la sociedad es que siempre podemos hacer algo por el prójimo. Como Dios nos enseñó: Amar al otro como a uno mismo. Él nos da la fuerza para seguir y para ocuparnos de estas personas vulnerables y esto, además, nos hace mejores personas. Es sólo cuidar con amor".

Para poder seguir ayudando a los adultos mayores y a otras personas en situación de vulnerabilidad, la Asociación Civil La Vereda de Enfrente precisa de la colaboración de todos aquellos que puedan realizar donaciones. Necesitan fideos, aceite, leche, arroz, alcohol y artículos de limpieza, entre otros insumos.

Más información: Facebook: Asociación Civil La Vereda de Enfrente / Instagram: @veredadenfrente