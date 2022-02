Coronavirus. Un hombre está aislado hace 14 meses tras haber dado positivo en 78 ocasiones

Muzaffer Kayasan fue diagnosticado de leucemia hace cuatro años y, luego de recibir un trasplante de médula, parecía haberse recuperado. En tanto, en noviembre de 2020 el hombre de 56 años contrajo Covid-19 y, desde entonces, se realizó el test y recibió resultados positivos en 78 oportunidades.

“Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil”, declaró Kayasan, según la agencia turca Anadolu.

En más de un año, atravesó dificultades para respirar y caminar, además de sufrir la pérdida de la visión y del apetito. No obstante, dijo: “Me recuperé, pero todavía tengo los restos del Covid-19 en mi cuerpo. Esta es la única explicación que me dieron para las pruebas positivas”.

Durante ese periodo, el hombre que reside en Estambul estuvo nueve meses internado en un hospital y otros cinco en su casa. De hecho, en la actualidad permanece en su hogar, donde recibe la visita de su esposa y de su hijo. Ambos familiares, pese a tener contacto con él, sí obtienen resultados negativos en las pruebas de coronavirus.

Con todo, Kayasan intenta que su ánimo no decaiga. “Tomo puntualmente los medicamentos que me da el hospital. Tengo una cinta de correr en casa, hago mis deportes, trato de mantener la moral alta en la puerta con mis visitas”, aseguró el hombre que por su condición no puede vacunarse contra el virus.

Del aislamiento, el factor que más lo afecta es no poder haber abrazado aún a su pequeña nieta, a quien suele ver a través de un cristal protector o por videollamada. “No tengo ningún problema aquí aparte de no poder tocar a mis seres queridos. Es muy difícil: No pude tocar a mi nieta todavía, y esto me entristece mucho”, lamentó.

El hombre que ostenta el récord de covid positivo saluda a su nieta, a quien aún no pudo abrazar desde que nació.

Asimismo, contó su experiencia mientras estuvo en tratamiento, internado y cuestionó a aquellas personas que no quieren vacunarse contra el Covid. “En los meses que pasé en el hospital, vinieron muchos pacientes de leucemia como yo. Fui testigo de muertes, incluso de jóvenes”, contó.

Y concluyó, en relación a las dosis contra el virus: “Una persona que no está vacunada es para mí una persona que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia. No tenés derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto”.