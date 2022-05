Correr por los océanos: la iniciativa que une al deporte con la ecología

A tan solo semanas del Día Mundial de los Océanos, celebrado cada 8 de junio, adidas y Parley for the Oceans, dos grandes impulsores del cuidado del medioambiente, alientan una vez más a la comunidad deportiva global a transformar su pasión por el deporte en acción que retribuya al cuidado del planeta y sus océanos mediante la iniciativa “Run for the Oceans”.

Ahora todos podrán contribuir a la causa mediante el tenis, el fútbol y hasta en las calles con el fin de preservar los océanos de los residuos plásticos Graeme Murray

En esta ocasión, ambas marcas unen fuerzas a favor del medioambiente en una iniciativa de impacto global que va sumando cada vez más adeptos a nivel local y mundial. Se trata de un desafío que invita a todos a sumarse desde su lugar mediante la aplicación “Running”, impulsada y desarrollada por la marca deportiva, en la que solo basta con registrar minutos de actividad física para hacer un cambio positivo en el ambiente.

Por primera vez en su quinta edición, “Run for the Oceans” abarcará nuevas actividades, lo que la convierte en un evento aún más inclusivo: ahora todos podrán aportar su granito de arena ya sea desde el tenis, el fútbol o mismo en las calles con el fin de preservar los océanos de los residuos plásticos, movilizando a deportistas de diversa índole y disciplina a revertir el panorama medioambiental.

Cómo ser parte de una causa mayor

¿Cómo se llevará a cabo el proyecto que ambiciona generar un cambio, desde donde sea que estén sus adeptos? Es simple: proponen que por cada 10 minutos de actividad registrados mediante la app, Parley limpiará el peso equivalente a una botella de plástico de playas, islas y costas, antes de que llegue al océano. Solo basta con registrar la actividad física realizada entre el 23 de mayo y el 8 de junio a través de la app para sumarse al desafío que invita a generar un cambio, no simplemente a nivel físico por una cuestión de salud que aporta el ejercicio diario, sino en esta ocasión poniendo al deporte al servicio del ecosistema.

Además, en el marco de esta iniciativa y a nivel local, adidas llevará a cabo la “Hi Energy Fest”, una jornada donde la energía será la protagonista y en donde se disputarán distintas actividades tales como sesiones de entrenamiento y de running, workshops de nutrición, sustentabilidad, running, baile y barré. Incluso los participantes podrán sumarse a correr unos 5K por los océanos, con el fin de sumar minutos de actividad físico para el desafío. El evento tendrá lugar el 28 de mayo en el Campo Argentino de Polo con entrada libre y gratuita. Solo basta con registrarse acá para ser parte de un evento único, en el marco de una campaña global que ya cuenta con el apoyo de Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Darío Benedetto, Ezequiel Barco, Delfina Merino, Evangelina Thomas, y más.

Tanto figuras locales como globales han asumido el compromiso de transformar su pasión por el deporte en acción

Una alianza con trayectoria

Desde 2017, “Run for the Oceans” ha unido a más de 8,2 millones de corredores a nivel mundial, alcanzando un total de 81,7 millones de kilómetros recorridos. Además, adidas ha desarrollado más de 50 millones de pares de zapatos realizados a partir de residuos plásticos interceptados en playas y comunidades costeras con el fin de salvaguardar los océanos.

Este año, la alianza va por más y anunció el lanzamiento de las zapatillas “Adizero X Parley” y las “Ultraboost 22 X Parley”, proponiéndose lanzar un concepto de calzado con la huella de carbono más baja, lo que marca un hito en la colaboración logrado mediante los esfuerzos en conjunto, sin sacrificar el rendimiento del producto.

SÉ PARTE DE ESTA INICIATIVA INGRESANDO ACÁ

