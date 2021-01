Cor@zones. "Jamás podría estar con una mujer que tiene un hijo con otro"

Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 00:19

En abril del 2003 Rosana era una ex empleada bancaria, divorciada y con un hijo de un año y medio que vivían en Chaco. "Me enteré que había una vacante de trabajo como Responsable de Sucursal de una AFJP y dado que necesitaba imperiosamente el trabajo solicité con suficiente insistencia al Secretario del Gerente Regional que me conceda una entrevista para que pueda conocerme y evaluar mi incorporación a la empresa", recuerda Rosana. Cuando la entrevistaron fue sin muchos ánimos porque ellos ya tenían una candidata bastante firme, así y todo la necesidad laboral hizo que Rosana no perdiera del todo las esperanzas y se presentara igual.

Para su sorpresa a los dos días le confirmaron que el puesto era de ella. "Me dijeron que ingresaba a trabajar la semana siguiente pero antes de hacerme cargo del puesto asignado debía viajar una semana a Buenos Aires para una capacitación". Recuerda Rosana que ese fue el comienzo de una historia de amor que no se imaginaba.

Diego, siete años menor

Rosana llegó a Buenos Aires y junto a cuatro personas tendrían el curso de lunes a viernes a cargo de Diego y Jorge. "Los dos capacitadores eran chicos agradables, pero Diego me parecía muy interesante", confiesa Rosana, "él hablabla y hablabla, como diríamos los provincianos era un porteño canchero, contaba sus logros en la empresa, lo joven que era y lo que había hecho profesionalmente".

Rosana y Diego se llevan siete años y se conocieron en una capacitación laboral

Diego tenía un "algo" que a Rosana le llamaba su atención, era agradable al escucharlo pero lejos estaba ella de su radar, de hecho así lo describe: "él 25 años y yo 32, él soltero con ganas de comerse el mundo y yo divorciada con un hijo chiquito y con la necesidad de salir adelante después de haberme quedado sin trabajo y criando un hijo sola y si todo esto era poco 1000 kilómetros nos separaban". Así y todo ninguna realidad le impidió que al verlo le encantara.

Transcurrió el curso con total normalidad y el día jueves, llegando al final de la jornada, Diego invita a Rosana, a una chica de Paraná y un chico de Salta a tomar algo.

"Jamás podría estar con una mujer que tiene un hijo con otro"

En el amor a veces los caminos no son tan sencillos y tienen interferencias. En esta historia la chica de Paraná tenía la misma edad que Diego y estaban en la misma sintonía en cuanto a música y afinidad en los gustos, mientras que Rosana estaba en otra: "solo pensaba en que quería volver al Chaco, estar con mi hijo y seguir mirando dibujitos y escuchando a Piñón Fijo", admite.

Y de repente un comentario, de esos que no suman en nada, surgió de la conversación y salió de la boca de Diego: "Creo que jamás podría estar con una mujer que tiene un hijo de otro". Ya está, Rosana se dio cuenta de que Diego ni siquiera la registraba y que nunca se iba a dar cuenta de ella.

Planes de conquista que fracasaron

Rosana ingresó a su trabajo y aunque las tareas la tenían más que ocupada, no se había olvidado de su "profesor", por eso, cuando unos meses después el jefe de Rosana le dijo "Si necesitás algo de Casa Central hablalo con Dieguito que es un pibe que sabe mucho y tiene buena relación con toda la empresa", enseguida ella pensó "ya está, es la mía, tengo la excusa justa para llamarlo". Y así lo hizo. Lo llamó varias veces, pero lo más personal que rozaba sus conversaciones eran un "¿Cómo está Doctora?". El plan de conquista no estaba funcionando.

Rosana y Diego en un viaje

Había que pensar un plan b. Se le ocurrió que esta vez no lo llamaría por algo del trabajo sino por un tema personal. "Le pedí que me compre entradas para el último recital de Sandro y entre risas, porque él ni lo registraba, me dijo: ´Te compro las entradas y te las dejo en la recepción de tu hotel, yo no voy a estar ese finde porque me voy a Tucumán a escalar la montaña´. Bueno, listo, no le hablo nunca más", pensó Rosana.

Un desafío a escribir

El año pasó y en mayo del 2004 se volvieron a encontrar en Buenos Aires para otra capacitación. En este caso estaba dirigida para un sector de toda la empresa y viajaron como cuarenta personas desde las distintas provincias.

El curso se desarrolló con normalidad y la verdad es que Rosana ni lo registró a Diego, "me había olvidado de aquel chico que me parecía encantador, en realidad era como que me había desencantado", explica.

Después de un día completo de curso, llegó la noche y fueron a comer todos juntos, Diego vio una silla vacía junto a Rosana y le dijo "Me voy a sentar acá, que nadie se siente", y no se despegó en toda la noche de su lado. Pero a Rosana no le importó, a esa altura ya lo veía como un compañero más de la empresa.

La noche siguió en un bar y cuando Rosana se quiso volver Diego le ofreció acompañarla hasta el hotel. De regreso se desviaron para tomar un café en Puerto Madero, se besaron sin decirse ninguna palabra al respecto y empezaron, sin planificarlo, una historia de amor que lleva casi 17 años.

Al día siguiente se cruzaron en la subida y bajada del ascensor de la empresa y Diego le preguntó "¿Si te mando un mail lo vas a contestar?".

Rosana y Diego

Un noviazgo con varios kilómetros

Cuando al otro día Rosana llegó a Chaco lo primero que hizo fue llamarlo para que no le quedaran dudas que sí iba a contestar el mail si llegaba a escribir.

Su primer encuentro fue en Santa Fe, la idea era hallar un lugar neutro para pasar el fin de semana juntos, semanas después hicieron oficial la relación con sus familias.

Fueron novios a la distancia durante siete meses y en febrero del 2005 comenzaron a vivir juntos. Rosana renunció a la empresa para que Diego pudiera pedir el traslado y ocupar su lugar. En el 2008 se casaron y al año siguiente nació su hija Emma.

"Desde el primer momento fuimos una familia, Diego quiere y quiso a Jose desde el primer día y tienen una relación Padre-Hijo con todo lo que ello implica. Es el gran amor de mi vida y yo el suyo", asegura Rosana enamorada después de tantos años.