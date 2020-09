Creé en vos. 4 claves para fortalecer la confianza en vos misma

Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

Agustina Vissani Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 17:53

En el primer capítulo de El Método Makers, nuestro Bookazine, te ayudamos, con notas y actividades, a conectarte con vos, a conocerte a fondo. Te hablamos de cómo mirarte de manera diferente, de deshacerte de lo que no te convence y de trabajar para mejorar. Pero no por eso queremos que dejes de tomar conciencia de que sos única y de que no hay nadie mejor que vos para lograr tus objetivos. En esta nota te invitamos a confiar en vos con tus luces y tus sombras.

1. Pensate poderosa

Pensate grosa. Pensá en vos como la persona más importante. Más que tus hijos, más que tus padres, más que tu pareja. ¡Cómo nos cuesta leer esto! Mucho más nos cuesta llevarlo a la práctica. Pero, si ante- ponés siempre a los demás, generás un vacío interno que nadie va a llenar. Si vos no estás bien (si no cuidás tu salud y tu espíritu), nada va a funcionar. Dedicate un rato al día, recordá lo valiosa que sos.

2. Ojo con la voz interna

Si dejás que los pensamientos que tenés en tu cabeza dirijan tu vida, sin revisarlos y creyendo todo lo que te dice tu mente, además de tener el freno de mano puesto, vas sin rumbo. Muchas veces, la vocecita negativa es solo una grabación que se repite en loop de todas esas frases que escuchamos cuando éramos chicas, de lo que pensaban nuestros padres o abuelos, de las creencias propias de la cultura o el lugar geográfico en que nacimos. El subconsciente es como un disco duro que almacena todo sin cuestionarlo. Por eso, está en vos elegir a qué pensamientos y a qué voces vas a darles poder.

3. Soltá el freno de mano

Quizás el miedo o la inseguridad (o el contexto difícil) te estén haciendo vivir con el freno de mano puesto. Dudando de tu capacidad, de que puedas pegar ese salto o volver a levantarte después de una caída. Cerrá los ojos, respirá y saboreá lo que vas consiguiendo, ya sea una mudanza súper deseada o un hueco en la agenda para hacer ejercicio.

4. Creete mil

"Si vos no te la creés, nadie va a creer en vos nunca". ¿Alguna vez te lo dijeron? Algo de eso hay. La vida es como la bolsa de valores. Cada una decide el valor que se atribuye, cuánto invertir, cuántos riesgos correr. En función del valor que te das, vas a invertir más o menos. Si creés que valés poco, vas a arriesgar y recibir poco. Si creés que valés mucho, tenés el valor de arriesgar e invertir más, y probablemente sean mayores las ganancias.

Receta de autoestima

Aflojar con la autocrítica y hablarte a diario con más amor. Dedicarte un rato al día. Hacer algo que te guste, que te relaje, que disfrutes. Reconocerte única, reconocer tu valor, lo que te hace irrepetible. Darle más valor a tu opinión que a la de los demás. Rodearte de personas que te traten con amor, que apoyen tus sueños. Ponerte primera. Tener claro que vos sos la persona más importante de toda tu vida.

Expertas consultadas

Rut Nieves, autora del libro Cree en ti , conferenciante, coach y fundadora de Arquitecta de Emociones.

, conferenciante, coach y fundadora de Arquitecta de Emociones. Dafne Schilling, Facilitadora de empoderamiento femenino. //www.dafneschilling.com/

Inés Dates, nuestra psicóloga.