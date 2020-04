Creó una app para conectar viajeros alrededor del mundo

Marina Tortorella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 16:31

Hace 9 años que Michele Giorgio (32) dedica sus días a emprender. Estudió Licenciatura en Relaciones Laborales, pero al finalizar la carrera se dio cuenta que su pasión estaba en otro lado: quería ser organizadora de eventos. Es una apasionada por su trabajo y el mundo emprendedor, y en su relato se vibra la energía de quien logró condimentar el día a día con pasión.

La familia de Michele, de Rosario, tenía una juguetería en la que ella había trabajado desde chica y se le ocurrió que podía ofrecer eventos infantiles aunque no fuera experta en el rubro: "Decidí que iba a comenzar a ofrecer un producto y me ampliaría mientras aprendía la profesión". Así fue como abrió una productora de shows infantiles. Gracias al crecimiento de su productora, pudo recorrer más de 30 países, y descubrir el placer de viajar sola. Así empezó su gran aventura.

El momento bisagra

En el 2016, emprendió una travesía por Europa en la que todo cambio: "Fue increíble porque descubrí muchísimo a mí, me di cuenta de que amaba estar sola, pero también me pasó en más de una ocasión de sentir la necesidad de conocer personas. Me descargué ciertas aplicaciones que ya estaban en el mercado, pero todas estaban relacionadas a citas y a cosas que no eran lo que yo estaba buscando. Yo solo quería conectar con otros viajeros que estuvieran en la misma situación que yo, con ganas de compartir".

Al regresar a Rosario, Michele se puso a trabajar en el proyecto y, si bien no contaba con el dinero y el tiempo para lanzarse al mercado, no se desanimó y dedicó su tiempo a capacitarse con cursos de marketing, gestión de empresas y diferentes herramientas para pulir y mejorar su idea: "Había un bache en el mercado y yo empecé a diseñar una idea, un prototipo en mi cabeza de lo que había necesitado y no había encontrado. Quería encontrar una solución a este problema que yo tuve y nada de lo que estaba al alcance de las personas lo podía solucionar".

Para ser emprendedor, dice Michele, hay que luchar todos los días contra el miedo, el enemigo más grande que todos podemos tener, "mi miedo era que el proyecto me quede grande, no poder llevarlo acabo y realizarlo como quería". Pero no hay fórmula mágica para ser emprendedora: trabajar mucho todos los días y capacitarse continuamente, es lo que marca la diferencia entre el querer y el poder llevar adelante un proyecto.

FOW nació de una necesidad como viajera en el 2016, pero no fue hasta el 2019 que se hizo realidad: todo ese tiempo entre soñar un proyecto y hacerlo realidad, Michele lo utilizó para capacitarse, ordenar sus finanzas y elegir el equipo que la iba a acompañar.

A solo 3 meses de haber lanzado la App, fue nominada en la categoría de emprendedora por la empresa internacional "Booking" a los Technology Playmaker awards por su contribución e impacto en la tecnología durante el año 2019. Quedando nominada solo 44 mujeres entre miles de postulantes de todo el mundo. Y, en marzo de 2020 fue nominada en la categoría de mejor Maker en innovación en los premios de OHLALÁ! Makers Awards, gracias a los usuarios de sus redes sociales.

Más sobre Fow travel

FOW - Friends Over the World- es una aplicación creada y pensada exclusivamente para el viajero. Es muy fácil de usar, ya que solo hay que registrarse y cargar el viaje y encontrar así a las personas que van a coincidir en cada destino.

¿Cuales son los objetivos a futuro? Lograr ser la app de viajes más completa para el viajero, donde no solo siga intacta la esencia de conectar personas en el mundo, si no que sea un lugar donde se encuentre todo lo que necesita para organizar y transitar un viaje.

En números

La App fue lanzada hace 6 meses.

Tienen más de 15 mil descargas.

Disponible en todo el mundo, en 5 idiomas.

Tiene actualizaciones constantes que se modifican en función a las preferencias del usuario.

Seguidores en Instagram: 22.000

Más info: www.fowtravel.com