Critican al príncipe William por bromear sobre el coronavirus

Los duques de Cambridge durante la visita a la fábrica de cerveza Guinness.

El duque de Cambridge es conocido por su sentido del humor, aunque no siempre resulte la mejor forma de caer bien. Fue lo que terminó sucediendo ayer cuando William hizo un chiste irónico sobre el coronavirus en público . Inmediatamente, la broma del príncipe se convirtió en objeto de un acalorado debate en las redes y en los medios de comunicación.

El hecho tuvo como contexto el viaje a Irlanda que los duques de Cambridge encabezan por estos días. William y Kate realizaban una visita oficial a la fábrica de cerveza Guinness, donde les sirvieron una pinta para brindar. Entre los invitados al evento, algunos paramédicos se pusieron a conversar con el príncipe que no perdió la oportunidad de hacer referencia a la actual epidemia que preocupa al mundo.

"Me imagino a la gente diciendo 'tengo coronavirus, me estoy muriendo´. Y a ustedes respondiendo: ´Tranquilos, solo tienen tos´" , dijo William en tono irónico y con una sonrisa en sus labios. En el momento nadie reparó en lo desacertado del comentario. De hecho, hubo risas a su alrededor, pero las reacciones en redes sociales no fueron tan amables.

Muchos usuarios criticaron el poco respeto que el duque de Cambridge mostró por una enfermedad que está provocando la muerte de miles de personas en el mundo. "Insensible calvo" y "Su humor es tan frío y espeluznante como él y la institución que representa" fueron algunas de las frases que se leyeron en las redes después de la incómoda broma.

No se trata de la primera vez que William desafía el límite de lo políticamente correcto con sus ocurrencias. En un encuentro con jóvenes sin hogar, afirmó que el pelo de Kate era una "pesadilla" y cuando nació el príncipe George dijo a los medios que esperaba que el bebé tuviera más pelo que él.