En la puna jujeña, a más de 3.400 metros de altura, se encuentra Yavi, una localidad que fue la sede del único marquesado establecido en lo que hoy es territorio argentino. Su historia, ligada a la Corona española y al Camino Real del Alto Perú, pervive en sus construcciones de adobe y en sus monumentos históricos. Este pueblo, ubicado a 300 kilómetros de San Salvador de Jujuy, enfrenta rigores climáticos con temperaturas que descienden por debajo de los 20 grados bajo cero en invierno.

Cuál es el único pueblo marquesado que existió en la Argentina

El único pueblo marquesado que existió en la Argentina es Yavi, en la provincia de Jujuy. Esta localidad fue el centro neurálgico del Marquesado del Valle de Tojo, un título nobiliario otorgado por la Corona española en el siglo XVIII. Su ubicación resultaba estratégica sobre el Camino Real que conectaba el Río de la Plata con el Alto Perú y el Virreinato del Perú. También era un oasis natural con ricas pasturas y el cauce permanente del río de Casti, lo que favoreció su desarrollo.

Yavi, en la puna jujeña, se encuentra a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar Estrella Herrera

El origen del título nobiliario

La historia del marquesado comienza en 1574, cuando el español don Gutiérrez Velázquez de Ovando recibió de la Corona las tierras de la región de Tarija y sus zonas de influencia. A estas posesiones se sumó la encomienda de Humahuaca, que uno de sus siete hijos administró hasta 1669. Esta concentración de poder convirtió la hacienda de Yavi en su residencia principal y la mano de obra indígena de esas comarcas fue destinada a trabajar en Yavi, La Angostura y Tojo.

Velázquez de Ovando murió en 1676. Su única hija viva, Juana Clemencia Velázquez de Ovando y Mogollón, nacida en Tarija en 1667, heredó todo el patrimonio. Con apenas once años, la obligaron a casarse con el maestre de campo Juan José Fernández Campero y Herrera, un hidalgo nacido en 1645 en Abionzo, Cantabria. La boda se celebró el 5 de agosto de 1678, pese a la protesta formal que elevó la joven.

La localidad fue el centro neurálgico del Marquesado del Valle de Tojo Estrella Herrera

El 30 de diciembre de 1690, Juana Clemencia murió de sobreparto sin dejar descendencia. Toda la fortuna familiar pasó a manos de su esposo. En 1707, el acaudalado viudo obtuvo el título de marqués de Tojo. De esta manera, Yavi se convirtió en la sede del Marquesado del Valle de Tojo. Fernández Campero se dedicó a incrementar su riqueza en un vasto dominio que se extendía desde la puna hasta la yunga.

Cuáles son las principales atracciones del pueblo

Dos edificios principales del antiguo marquesado sobreviven en Yavi: la iglesia y el museo. El marqués financió la construcción de templos puneños en Cochinoca y Casabindo, y contrató al pintor cuzqueño Mateo Pizarro para decorar el templo de San Francisco de Yavi. La iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Francisco de Asís se comenzó a construir en 1682 y se terminó ocho años después.

El templo, concebido como capilla de los marqueses, posee un altar mayor con imágenes de la Virgen del Rosario y San Francisco laminadas en oro. Sus muros de adobe alcanzan 1,20 metros de ancho y los techos originales eran de madera de cardón atada con tientos de cuero. La estructura presenta tres altares, un púlpito tallado y óleos sobre lienzo de estilo cuzqueño.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Francisco de Asís comenzó a construirse en 1682 Estrella Herrera

Un detalle singular son sus ventanas, que utilizan láminas de piedra onix translúcidas de hasta cinco centímetros de grosor en lugar de vidrios, lo que permite el paso de la luz solar. La iglesia es Monumento Histórico Nacional y conserva su estado original, con la única restauración del techo, ahora de tejas españolas.

Frente a la iglesia se ubica la casona principal de la hacienda, conocida como “la Casa del Marqués”. Esta residencia perteneció a la familia Fernández Campero y alojó a figuras de la historia argentina como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan Manuel de Pueyrredón. La construcción, con su enorme patio central, hoy alberga un museo con paredes y puertas originales del 1700.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lina Glück.