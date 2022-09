Cuáles son los vinos hechos a consciencia para la generación actual

No es una moda, tampoco una tendencia o una simple novedad. Es, en realidad, un movimiento global que implica profundos cambios en la forma de vivir y de pensar. De eso se trata el último lanzamiento de Finca Las Moras en Argentina, su primera línea de vinos certificada Fair for Life que está presentando en el mercado nacional. Un Malbec, un Cabernet Sauvingnon y un Chardonnay jóvenes e intensos, expresando cada variedad de manera honesta y directa. “Fair for Life es una certificación internacional que exige cumplir con altos estándares de sustentabilidad, comercio justo, respeto por el medioambiente e igualdad de trabajo entre hombres y mujeres, entre otros ítems. Para Las Moras, estos vinos representan nuestra enología moderna, con el compromiso de llevar adelante prácticas de producción responsables”, explica Andrea González, Brand Manager de Finca Las Moras.

Lo de Finca Las Moras es parte de uno de los grandes cambios que se viven hoy en el mundo entero, con consumidores conscientes a la hora de elegir qué beber y comprar, priorizando el compromiso con el planeta donde vivimos. Se sabe: grandes cambios requieren también de grandes decisiones.

Para presentar estos vinos, Finca Las Moras trabajó durante varios años, cumpliendo con distintas con auditorías independientes, hasta que en 2013 obtuvo la certificación del programa de Responsabilidad Social y Comercio Justo Fair for Life. Esta certificación representa una garantía: le permite a los consumidores confiar en el compromiso que hay detrás de cada botella.

Desde el año 2014 la bodega exporta vinos orgánicos y Fairtrade a los países más exigentes en sustentabilidad, incluyendo el Reino Unido, Suecia, Alemania, Bélgica y Finlandia. La novedad es que a partir de este año también será posible conseguir estas etiquetas certificadas en Argentina. “El lanzamiento de Finca Las Moras Fair for Life en Argentina representa para todo nuestro equipo una gran satisfacción. Después de varios años de operar bajo los estándares internacionales de esta certificación, nuestros consumidores locales podrán disfrutar de un vino que realmente queríamos hacer”, dice Germán Buk, enólogo de Finca Las Moras.

“Son vinos cercanos al consumidor; con Finca Las Moras siempre buscamos democratizar el consumo”, explica Andrea. Provenientes de fincas propias en la provincia de San Juan, el Malbec es intenso, fresco y frutado; el Cabernet Sauvignon es ideal para acompañar carnes asadas y quesos duros; y el Chardonnay recibe la primavera con sus aromas a manzanas rojas, miel y canela.

Fair for Life implica un cambio de paradigma que promete cambiar la industria del vino. Una certificación de Comercio Justo que destina parte de los ingresos provenientes de las ventas de estos vinos a los mismos trabajadores. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de gestionar ese dinero en proyectos que sirvan para su propio crecimiento y el de la comunidad, Cumpliendo una función social.

Son vinos hechos a conciencia. Son vinos nacidos para esta generación.

