Cuando el Mundial se juega en casa: cómo la tecnología redefine la forma de alentar

El Mundial no es solo un torneo: en Argentina es todo un ritual que empieza mucho antes del 11 de junio. Hay listas de compras que incluyen camisetas, banderas y pinturas; grupos de WhatsApp que organizan juntadas; y cábalas que se repiten con devoción casi religiosa. En ese universo de tradiciones, el hogar se convierte en el epicentro de la experiencia futbolera.

En los días de partido, el living cambia de función. Se corren muebles, se suman sillas, se ajusta la iluminación y todo gira alrededor de la pantalla. El televisor se convierte en protagonista: donde vemos el gol, la “repe”, la hinchada y todo ese universo que hace de cada partido un espectáculo.

No es casual, entonces, que muchas personas elijan el Mundial para renovar uno de los dispositivos más importantes de la casa. La forma de ver fútbol también evolucionó. Hoy, los hinchas buscan mucho más que una transmisión clara: quieren sentir que están dentro del estadio. En ese contexto, el avance de la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de tamaño o resolución, sino de cómo la tecnología interpreta lo que ocurre en pantalla para mejorar la experiencia en tiempo real.

Un TV pensado para cada experiencia

Hace 20 años consecutivos Samsung es líder en el mercado de TVs. Hoy en día, por ejemplo, es la única marca con un portfolio que permite vivir el fútbol desde múltiples dispositivos conectados (TV, celular, tablet, heladera, lavasecarropas).

De cara al Mundial, la marca incorpora Modo Fútbol, una función que utiliza inteligencia artificial para optimizar automáticamente imagen y sonido al ver partidos. La tecnología analiza el contenido en tiempo real y ajusta distintos parámetros del televisor para destacar el movimiento de la cancha. Y, como tip para completar la experiencia, una barra de sonido se vuelve el complemento ideal para sentir a la hinchada como si estuviera en casa, no por nada Samsung lidera este mercado desde hace 12 años.

Las funciones diferenciales que se pueden aprovechar son: AI Modo Fútbol Pro (gama alta OLED), AI Modo Fútbol (Neo QLED, QLED y algunos OLED) y Modo Fútbol (Crystal UHD y QLED de entrada). Entre sus principales beneficios se encuentran:

Optimización de imagen en tiempo real: mejora la claridad del campo de juego y el seguimiento de la pelota.

mejora la claridad del campo de juego y el seguimiento de la pelota. Colores más precisos: resalta el campo de juego y los uniformes sin sobresaturar la imagen.

resalta el campo de juego y los uniformes sin sobresaturar la imagen. Audio mejorado: potencia los comentarios y el ambiente del estadio.

potencia los comentarios y el ambiente del estadio. Análisis inteligente de escena: ajusta automáticamente la configuración durante el partido.

Hace 20 años consecutivos Samsung es líder en el mercado de TVs.

Un repaso de la línea Vision AI, la nueva generación de TVs que reafirma a Samsung como pionero en integrar inteligencia artificial de forma estructural en sus televisores:

QLED y Neo QLED con Real Quantum Dot (libre de cadmio) : Incorporan una capa de puntos cuánticos que filtran la luz para producir colores más precisos y un mayor volumen de color. Además, la tecnología Real Quantum Dot de Samsung es libre de cadmio, un metal tradicionalmente utilizado en algunas pantallas y considerado nocivo para el medio ambiente, reafirmando el compromiso de la marca con una experiencia visual de alta calidad y más responsable

: Incorporan una capa de puntos cuánticos que filtran la luz para producir colores más precisos y un mayor volumen de color. Además, la tecnología Real Quantum Dot de Samsung es libre de cadmio, un metal tradicionalmente utilizado en algunas pantallas y considerado nocivo para el medio ambiente, reafirmando el compromiso de la marca con una experiencia visual de alta calidad y más responsable OLED: Ofrece negros profundos y alto contraste, ideal para escenas con variaciones intensas de luz y sombra, aportando mayor realismo y profundidad.

Para quienes están pensando en cambiar el televisor, hay opciones que hacen más fácil dar el salto:

Plan Canje EcoCambio : permite entregar dispositivos usados —incluso con pantalla rota— como parte de pago para acceder a un TV nuevo.

: permite entregar dispositivos usados —incluso con pantalla rota— como parte de pago para acceder a un TV nuevo. Período de prueba de 60 días : brinda la posibilidad de usar productos seleccionados (TVs, barras de sonido, torres de sonido y monitores) en el hogar para evaluar la experiencia en el día a día.

: brinda la posibilidad de usar productos seleccionados (TVs, barras de sonido, torres de sonido y monitores) en el hogar para evaluar la experiencia en el día a día. Instalación premium sin costo: disponible en AMBA para televisores de grandes pulgadas, incluye colocación, configuración inicial y acompañamiento técnico para que todo funcione desde el primer momento. Así, mientras las cábalas se mantienen intactas y los abrazos en cada gol siguen siendo irremplazables, la manera de vivir el fútbol en casa se redefine. La tecnología no reemplaza la emoción, pero sí la potencia: hace que cada jugada se vea mejor, que cada relato se escuche con mayor claridad y que cada partido se sienta un poco más cerca.

Porque, al final, el Mundial siempre se juega en la cancha. Pero cada vez más, también se juega (y se vive) en casa.

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