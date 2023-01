Cuando la moda y el arte se unen: conocé la original propuesta que invita a intervenir tus sandalias

Hush Puppies desembarcó con una propuesta tan única como sus zapatos. Una vez más, la marca unió moda y arte en un evento en el que sus clásicas sandalias fueron protagonistas de una creación única

Cada verano, las sandalias son un must para llevar a todos lados: ya sea a la playa como a la ciudad, esta tendencia pisa fuerte entre mujeres de todas las edades, que año tras año las eligen para lucirse cómodas y livianas. Caracterizados por su atemporalidad, este ítem de moda se consolida como uno de los preferidos ya que mantiene los pies frescos durante todo el día y le da un toque al look elegido, en especial cuando viene en colores vibrantes y enérgicos. Además, son tan versátiles que pueden ser incorporadas a un look más descontracturado así como también a estilos más formales.

Año tras año solemos renovar nuestros pares de zapatos y buscamos nuevas formas de reinventarnos. Bajo la premisa de sumar color y carácter a los pies, Hush Puppies desembarcó con una propuesta tan original como divertida. En esta ocasión, la marca invitó a muchas mujeres de diversas disciplinas a expresarse y a apropiarse de su icónico modelo con un toque personalizado en el local de Grimoldi en Alto Palermo. Como epicentro de celebración a puro color y creatividad, las invitadas plasmaron su arte en tres modelos de sandalias de la mano de la artista Clara Wall, quien dictó un workshop en una tarde de verano entre tragos y música.

Entre las invitadas estaban Violeta Urtizberea, Rochi Sanguinetti, Olivia Wald, Michelle Mason, Agustina Benavidez y Victoria Varella, además de las clientas ganadoras del sorteo para vivir la experiencia en primera mano. Como parte de la propuesta, todos los asistentes recibieron un kit de verano y con la colaboración de Clara Wall, disfrutaron de una sesión de intervención artística para plasmar su arte en diseños originales de alto vuelo. Además, recibieron un kit de playa que incluía una mochila de Tyvek para intervenir, un par de sandalias, un piluso y una toalla o lona.

Violeta Urtizberea dijo presente y se animó a intervenir un par de sandalias a su manera.

Para concluir, se sacaron fotos en un espacio creado por Clara Wall, que inmortalizaba la jornada artística con un mural propio digno de fotografiar. Si bien no hubo una consigna particular ya que la idea detrás era que cada invitada liberara su imaginación para realizar su trabajo artístico, se armaron grupos de trabajo con la guía de la muralista, y de la mano de los marcadores UniPosca se lograron modelos únicos y originales con el trazo de cada celebrity. Con tragos de por medio y al ritmo del Dj Mauri Waddle, las chicas disfrutaron de una tarde descontracturada en la que el clima festivo y de alegría tiñó de color todo el local de Grimoldi. Una vez más, la marca unió arte y moda en una tarde lúdica y llena de frescura, como sus modelos de esta temporada.

