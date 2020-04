Cuarentena. Deliveries x 3: sabores del mundo para comer en casa

Rodolfo Reich Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 16:34

Para la gastronomía, la extensión del aislamiento obligatorio fue una noticia previsible y esperada, pero no por eso menos dolorosa. Locales cerrados y un futuro incierto marcan el contexto en el que encallan miles de restaurantes de todo el país. Una de las pocas salidas legales posibles es el delivery, que si bien bien no reemplaza al salón , puede marcar la diferencia entre lograr -o no- pagar los sueldos del mes. Así, con el alargue de la cuarentena, a los muchos que ya lo hacían se sumaron decenas de otros restaurantes y bares que habían estado cerrados pero que decidieron armar menúes especiales para llevar a domicilio. Algunos utilizando las aplicaciones de envío más conocidas, pero por las comisiones desmedidas que cobran estas empresas (del 20% al 35% del valor del plato), en muchos casos se promueve y aconseja el envío propio de cercanía. Hoy la oferta es tan amplia como seductora: hay desde cócteles embotellados a hamburguesas contundentes , pasando por cocinas japonesa, peruana e italiana, entre tantas otras. Aquí, tres opciones para darle nuevo sabor a estos días de encierro y monotonía.

Los Obento (viandas japoneses) en Ichisou

Cuando se habla de cocina japonesa tradicional en Buenos Aires, hay nombres que brillan con luz e historia propias. Uno de ellos es Ichisou , uno de esos lugares que nacieron mucho antes de que el sushi fuese moda, como expresión de una familia inmigrante. Un lugar que jamás trabajó con delivery, y que justamente por eso hoy se convierte en una oportunidad irresistible para conocer.

"En estos días de aislamiento estamos cocinando solamente mi mamá y yo . Achicamos la carta, bajamos los precios y armamos también la opción de obento, que son viandas de estilo japonesas, ya pensadas como una comida completa para una persona, balanceadas en sabores y nutrientes", cuenta Alejandra Kano, parte de la familia fundadora. Si bien cada semana incorporan platos nuevos, para dar variedad a los clientes habituales (el menú se puede ver en su Instagram ), suele haber yakitori (brochettes de pollo marinado), gyouza (increíbles dumplings de cerdo), varios tipos de domburi (base de arroz con distintos ingredientes por encima), rolls de sushi (splo con ingredientes cocidos), zaru soba (fideos fríos de trigo sarraceno) con tempura de vegetales y ramen, la famosa y contundente sopa japonesa . Pero como dijo Alejandra, una gran opción es el obento: viene en una bandeja plástica, y se puede elegir dos proteínas (pescado asado, tonkatsu, pollo teriyaki o cerdo con jengibre), dos guarniciones como tamagoyaki o hijiki (alga con zanahoria y tofu frito), y suma siempre onigiri (arroz de sushi envuelto en alga). Sabores distintos, con tradición heredada a través de generaciones.

Dirección: Venezuela 2145. Pedidos por whatsapp: 11-6722-9487 los siete días de la semana, mediodía y noche. Realizan envíos con una única persona propia en todo CABA. Costo de envío: gratis hasta diez cuadras a la redonda; a partir de allí entre $100 y $350.

Notburger en Simpleat

En estos días tan extraños, Simpleat demuestra su experiencia: "Se triplicó la demanda", asegura Tomas Iakub, uno de los creadores de esta empresa. Desde su inicio hace dos años, Simpleat se especializó en el delivery de platos individuales congelados en un proceso ultrarápido, que llegan envasados al vacío en un material resistente al calor. Estos platos se pueden guardar en el freezer (ocupan muy poco lugar), de allí van directo sin abrir siquiera la bolsa a una olla con agua hirviendo, y de la olla se sirven en el plato. Más simple, difícil. Hay más de 40 opciones, desde un guiso vegetariano de lentejas hasta una suprema de pollo apanada con semillas y guarnición de zapallo con romero; desde una tarta integral de calabaza hasta un fitbowl de pollo, espinaca, zanahoria, lentejas y porotos.

La gran novedad, presentada esta misma semana, es su Notburger, un lanzamiento hecho junto a NotCo, empresa que elabora alimentos a través de alta tecnología sólo con materias primas vegetales. La Notburger tiene la apariencia y sabor -sí, es increíblemente similar- a una hamburguesa tradicional, pero elaborada solo con productos vegetales (con base de proteína de soja). Llega cubierta por cebolla caramelizada, tomates asados y champiñones. Viene con un pan de cúrcuma y papas horneadas. Todo se caliente en agua (salvo el pan, que recomiendan microonda pero al que le viene bien un paso por plancha), para lograr una burger en casa. Un gran ejemplo de la nueva generación de hamburguesas sin carne que está resonando en todo el mundo.

Pedidos: a través del sitio web simpleat.com.ar. Los envíos se realizan todos los días de 19 a 22 en CABA y Zona Norte.

Baguettes en Gontran Cherrier

Panes de masa madre, otro con manteca de verdad. Embutidos elegidos entre los mejores, pastelería golosa y hecha acorde a la tradición. De eso se trata la oferta de Gontran Cherrier, la boulangerie que hace apenas unos meses abrió sus puertas en Palermo y ya debe enfrentar su mayor desafío, sobrevivir a esta pandemia con el local cerrado. Acorde a los tiempos, el lugar inauguró su delivery con sándwiches, pizzas de masa madre y más, como una oferta simple y rápida para comer en casa o, para los que deben movilizarse, en sus lugares de trabajo.

Como en la mayoría de los casos, pensaron una carta especial para envíos, que se puede consultar cada día en las historias de su Instagram y también por teléfono o Whatsapp. Hay de todo: desde un dulce pain au chocolat hasta una salada quiche lorraine, pasando por macarons, cheesecake, pizzas como la de panceta, queso azul y cebolla caramelizada, hamburguesa (de carne o vegetariana) o una untuosa brioche sucre. Entre lo más pedido, están sus baguettes: panes de corteza crocante con ejemplos como el Nordique (con queso crema, palta, salmón ahumado y rúcula) o el Poulet, con mostaza, pollo con hierbas, tomate y lechuga. En plena angustia de cuarentena, una cerveza o jugo refrescante junto con uno de estos sándwiches marcan la diferencia.