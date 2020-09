Cuarentenials: llegar al mundo en medio del aislamiento social

Lulu Biaus con Silvestre y Lucero, de 20 días

Laura Reina 18 de septiembre de 2020

Son muchos. Miles, en realidad. Según datos aportados por el Ministerio de Gobierno porteño, Registro Civil y Capacidad de las Personas, la cifra alcanza los 19.990 en la ciudad de Buenos Aires si se cuentan desde el 20 de marzo, día en que empezó a regir la cuarentena en el país, hasta el 9 de septiembre, fecha hasta donde llega la medición. Los "cuarentenials", así se llaman, tienen la particularidad de haber nacido durante el aislamiento obligatorio, en medio de estrictos protocolos de seguridad y sin recibir la visita de abuelos, hermanos, tíos o amigos. Sin abrazos o caricias que no sean las de mamá y papá. Con el temor latente de contagiarse y tener que separarse del bebé si eso llegara a pasar.

Lulu Biaus, diseñadora, instagramer y estilista de moda, se "guardó" casi todo el embarazo. Su hija Lucero acaba de nacer en el momento de más contagios, y desde marzo estuvo en su casa, disfrutando como nunca de pasar tiempo con Silvestre, su otro hijo. Y aunque no vivió el virus como una amenaza, sintió mucho miedo dos semanas antes de parir, cuando pensó que se había contagiado de un familiar. "Ahí se me cayó toda la estantería espiritual que me venía sosteniendo emocionalmente. Pero antes de eso, también, fue duro no haber podido compartir el embarazo y ahora que nació, la beba con mis amigas y amigos. Mis abuelas mueren por conocerla y son las personas que más miedo me da ver. Pero tengo planeado llevárselas para que la vean del otro lado del vidrio", dice Lulu.

Que su hija nazca en un contexto pandémico nunca estuvo en sus planes pero ella se niega a decir que el 2020 fue un año perdido como muchos se encargan de esparcir en las redes. "Veo memes en plan 'voy a borrar este año del calendario' y yo pienso que nada es más desacertado. Este es un tiempo de evolución y así lo encaré dando vida en este momento tan atípico", enfatiza como para no dejar dudas que tener a Lucero, aun en este contexto, fue revitalizante.

Lo mismo siente Daniela, que tuvo a su beba a principios de junio. "Viéndolo desde el presente, quizás no buscaría un embarazo en este momento porque sería ponerme en situación de paciente de riesgo y preferiría evitarlo -plantea-. Pero tener una beba en este contexto, con todas las dificultades que implica, es como un gran impulso vital, nos permite conectar con algo muy lindo en un contexto bastante desolador".

Daniela tuvo un embarazo muy activo hasta que, entrando al tercer trimestre, debió confinarse en su casa sin salir salvo para hacerse los controles médicos. Por ese entonces parecía que el pico coincidiría con el nacimiento de la beba, y a la angustia por la posibilidad de contagio, que sigue vigente, se le sumaban las dudas de si recibiría una atención médica adecuada. "En la última parte del embarazo me afectó no poder salir, estar en contacto con otra gente. Sabía que se venía cierto encierro natural en el puerperio y fue un poco shockeante encerrarme desde tanto tiempo antes", recuerda.

Pero una vez que nació su hija, lo más duro fue no poder contar con el soporte de familiares y amigos en el día a día, a nivel práctico y emocional. "El puerperio es un momento bastante solitario y no poder ver amigos y familia intensifica esa sensación. Pero también tiene algo bueno: el papá ahora trabaja desde casa, no está todo el día afuera y eso lo hace un poco menos solitario. Y al estar todo el mundo un poco en pausa, en suspenso, es menos intensa esa sensación típica del puerperio de que afuera el mundo sigue girando y una está sola, encerrada con un bebé."

Sofía Wiñazki coincide en la sensación de soledad que se siente al convertirse en mamá durante la pandemia: "Durante el embarazo, en las pocas ecografías o estudios que me hacían, tenía que entrar sola. Lo mismo las consultas con el obstetra. Y después de que nació Lena, que los abuelos tengan que verla de lejos, es feo. Al principio decía 'bueno en un mes va a estar todo mas tranquilo y se va a poder'. Y Lena la semana que viene cumple 4 meses y nadie de mi familia la agarró a upa. Nos vemos en las plazas, al aire libre, pero no es lo mismo. Eso es lo más duro", asegura

Aunque Sofía sostiene que ser madre (y primeriza) en pandemia es más duro que en una situación de normalidad, y probablemente de haber sabido lo que vendría hubiera decidido esperar, con Lena en brazos, ese pensamiento se desvanece: " Oscilo entre 'qué pesadilla tener una hija en este momento' y 'qué bueno haberla tenido porque sin ella este momento sería desolador'. Sin dudas que ella esté conmigo me hace más feliz".

Jimena tuvo a Inés el 7 de mayo y dos días antes sintió lo que es el verdadero estrés: "Cuando estaba por ir a una cesárea programada me avisan que mi obstetra tenía coronavirus. Y yo lo había visto hacía poco en el control. En su momento se nos vino el mundo abajo, pero nos sentimos muy contenidos por el gran equipo médico que tiene. Enseguida reorganizaron todo para que nazca mi beba de la mejor manera". Aun con el diario del lunes y todos los contratiempos pasados, Jimena no duda que de haber sabido lo de la pandemia, hubiera encarado el embarazo igual. "La vida es lo que te toca transitar. Y como mamá creo que es siempre sorpresiva y diferente lo que imaginé o lo que quiero que sea a cómo termina siendo todo. Al tener otro hijo de cuatro años creo que me fui acostumbrado a que sea así."

