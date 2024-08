Escuchar

Las personas añoran una memoria perfecta. Muchos optan por ejercicios mentales, como juegos que fomenten el fortalecimiento neuronal, otros simplemente tienen el don de recordar las cosas con lujo de detalle. La mente humana funciona de una manera fascinante, retiene lo que quiere y elimina o distorsiona lo que quiere rechazar. Muchas veces, la mente nos ayuda: aporta a la superación de momentos difíciles, por ejemplo en el sueño, y otras veces parecería querer funcionar contra uno mismo. Con la memoria pasa mucho esto último.

¿Recordarlo todo es bueno? En los años 40, Jorge Luis Borges, célebre autor argentino, publicó el cuento “Funes el memorioso”. El relato narra a un curioso personaje que tiene esa particularidad, la de no olvidarse de nada: puede traer cada detalle, color, sensación, elemento, rostro que vio desde la aparición de su don. Lo que para muchos sería un superpoder, para Funes es una condena a muerte. El que todo lo recuerda, no puede sostenerse en el presente, vive del pasado. “Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos”, escribió Borges.

La idea del mítico autor no es muy lejana a la que plantean los científicos. Rodrigo Quian Quiroga, destacado neurocientífico argentino, afirmó en un artículo de la revista Nature que, para la flexibilidad cognitiva, es importante olvidar o de poder traer recuerdos imprecisos. Esta gimnasia mental es central para la activación de la creatividad y para la resolución de problemas.

Según la evidencia científica, perder la memoria podría ser muy positivo para la creatividad y para afrontar el futuro Shutterstock - Shutterstock

Científicos descubren que la pérdida de memoria puede ser una ventaja

En esta línea, el investigador Daniel Schacter, descubrió recientemente que los circuitos neuronales que utilizamos para recordar, son muy similares a los que se activan para imaginar y crear el futuro. Esto significa que se utiliza mucho de la memoria para pensar y proyectar en el mañana. El punto está en que una memoria poco precisa podría ayudar a recombinar los elementos del pasado mucho mejor para crear escenarios novedosos en el futuro: los errores de la memoria serían útiles para poder originar situaciones novedosas, por lo menos proyectivamente.

“Una de las razones de por qué tenemos errores de memoria, donde, por ejemplo, mezclamos diferentes hechos del pasado, es porque nuestra mente está creada para simular eventos futuros. Los humanos necesitamos un sistema mental flexible para recombinar diferentes aspectos de nuestra experiencia y, esta imperfección del recuerdo, la evidencia señala, está diseñada para potenciar eso mismo”, explica Schacter.

La terapia cognitivo-conductual aprovecha este desperfecto en la memoria para trabajar sobre el bienestar del paciente

Una memoria que trabaja de forma imprecisa puede potenciar la creatividad porque reutiliza de forma novedosa los elementos del pasado y genera algunos nuevos, tal como cuando uno ve un elemento desde un nuevo ángulo. La memoria distorsiona y comete errores por razones específicas, aunque también tenga situaciones en las que su imprecisión no tenga significado alguno.

Existen, incluso, utilizaciones prácticas de esta característica humana: en la terapia cognitivo-conductual, se aprovecha estos desperfectos recurrentes para poder ayudar a las personas a reinterpretar malos recuerdos de una forma positiva, y esta es una forma de superar situaciones traumáticas o paralizantes. A través de esta práctica se consigue el bienestar emocional y se dispara la resiliencia y la adaptación.

LA NACION