Cómo enfrentar de la mejor manera los comentarios sobre salud mental en niños y adolescentes

Cuando en un hogar se asume la crianza de los hijos, todo puede convertirse en un reto porque nadie recibió la formación para hacerlo de la mejor forma para lograr que ellos crezcan con valores y siendo personas útiles para la sociedad. De todas formas, es aún más difícil cuando los padres deben vivir momentos de dificultad con ellos, en los cuales no se sabe qué hacer o cómo reaccionar. Es por esto que cuando un joven, ya sea infante o adolescente, empieza a presentar ciertos cambios de comportamiento o toca temas de conversación que no son para una persona de su edad, hay que estar alerta.

De acuerdo con Mayo Clinic, el primer paso que debe seguir es empezar a indagar sobre el motivo de esos comportamientos o debido a qué se están haciendo ciertas preguntas, por ejemplo, sobre la muerte o con atentar contra su vida. Es importante ser especialmente sensible, sobre todo con este último.

Hay ciertas preguntas para hacerle a un menor y así identificar si tiene ese tipo de pensamientos (Foto: Pixabay)

En este caso, se puede hacerle ciertas preguntas al menor, como por ejemplo:

¿Alguna vez tuviste ganas de rendirte?

¿Pensás en la muerte?

¿Pensás en hacerte daño?

¿Cómo estás afrontando lo que ocurre en tu vida?

¿Tenés acceso a armas o cosas que puedas usar para hacerte daño?

Al tratar este tipo de temas, no se empuja a realizar algún tipo de actuación en contra de la vida, sino que, por el contrario, el solo dejar que la otra persona hable puede ayudar a que se exprese y analice lo que puede ser dañino para sí misma. Por otra parte, el portal antes mencionado alerta sobre algunas señales que puede presentar el menor que está pensando en hacerse daño, entre las que se encuentran:

Hablar de lastimarse, con frases como “ojalá estuviera muerto” u “ojalá no hubiera nacido”.

Evitar el contacto social y querer que le dejen solo.

Tener cambios de humor, como estar emocionalmente alegre un día y profundamente triste al siguiente.

Según los expertos, es crucial acudir a un experto en salud mental en estos casos (Foto: Pixabay)

Hablar o escribir sobre la muerte o la violencia.

Sentirse atrapado o desesperanzado ante una situación.

Cambiar las rutinas, incluidos los patrones de alimentación o sueño.

Hacer cosas arriesgadas o autodestructivas, como conducir de forma que pueda causar daños.

Despedirse de la gente como si fuera “para siempre”.

En el caso de que un hijo o alguien cercano haya intentado hacerse daño, Mayo Clinic también aconseja no dejar a esta persona sola, buscar ayuda profesional y no tratar de solucionar la situación por sí mismo. También, es importante que siempre se tome en serio este tipo de comportamientos y no se deje a un lado la idea de consultar con especialistas en el tema.

El Tiempo (Colombia)