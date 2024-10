Cómo oler bien sin usar perfume: los trucos y técnicas para lograrlo de manera muy sencilla

Existen olores que recuerdan personas, lugares, experiencias o situaciones específicas, pues el olfato es uno de esos sentidos que trae a la mente pensamientos agradables y otros no tanto. Algunas personas suelen acudir a perfumes y fragancias para tener una presentación impecable, no obstante, muchas otras mencionan que por más fino que sea el perfume no logran que se quede impregnado en su piel, por lo que deciden dejar de usarlo y que su característica personal sea su olor corporal.

La pregunta en este caso es: ¿se puede oler bien sin usar perfume? Pues la respuesta es sí, dado que existen varias otras opciones a las que se puede acudir para oler siempre agradablemente. De acuerdo con el sitio Glamour, estas opciones pueden ser jabones, cremas, aceites y brumas corporales, que en su mayoría tienen aromas frutales y florales, que proporcionan un buen aroma a la piel sin tener que acudir al perfume.

Las cremas y aceites pueden ser una buena alternativa para que perdure el rico olor en el cuerpo (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Algunas personas usan después de ducharse una mantequilla o un aceite con aromas cítricos que además de que huelen bien, pueden proporcionar frescura durante el día. Sin embargo, el mencionado portal aconseja que si se optó por estas alternativas y se requiere otros productos, lo adecuado es que no sean tan fuertes para evitar que el olor sea muy concentrado.

Aunque muchos disfrutan aplicarse un perfume y no pueden salir de casa sin hacerlo, otros prefieren ponerse en la piel una crema suave después de la ducha y proporcionarle suavidad, además de que puede resultar reconfortante.

De acuerdo con Aesop, “el aroma nace de los aceites esenciales que empleamos en nuestros productos, pero podríamos decir que son un placer colateral. En realidad, seleccionamos los aceites, principalmente, por los beneficios que aportan a la piel o al cabello”.

Así mismo, Jennifer Douville, directora de formación de Rituals en España, manifiesta: “A diferencia de los perfumes que aplicamos de forma convencional sobre la piel, cuando estos se encuentran por ejemplo en una crema o aceite corporal, al fundirse con la piel en un entorno de hidratación, despliegan su aroma durante todo el día de manera más sutil, amalgamándose con nosotras y ofreciéndonos un verdadero ‘aura’ que nos abraza y que los demás también perciben”.

Existen distintas técnicas que pueden usarse diariamente para reemplazar el uso de perfumes (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

¿Qué aromas diferentes al perfume se puede elegir?

De acuerdo con Douville, aromas como el ámbar, la mirra, la canela y algunas flores pueden brindar sensaciones de abrigo, “creando una estela dulce que no abruma, y que aporta una sensación de seguridad y sofisticación natural”.

El utilizar productos para el cabello con buen aroma también es una forma de que perdure el rico olor (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Con respecto a fragancias unisex, existen las denominadas “gourmand”, que están hechas con notas tangibles que pueden reconocerse fácilmente y se pueden conseguir en diferentes comercios, al igual que por internet. Otras opciones para tener en cuenta son los aceites corporales, el gel o exfoliante de ducha y las brumas perfumadas.

*Por Luz Ángela Domínguez Coral.