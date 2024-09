Cómo son los nueve síntomas “extraños” que los cardiólogos recomiendan no ignorar

Escuchar

Cuando una persona de mediana edad comienza a sujetarse el pecho, a sudar intensamente y a respirar con dificultad, la mayoría de las personas asumen que está sufriendo un ataque cardíaco. Esta es la típica imagen dramática de problemas cardíacos, asegura el Dr. Basel Ramlawi, cirujano cardiotorácico en Main Line Health en Filadelfia, a Time. “Aunque es una representación impactante, no es la forma más común en la que los pacientes se presentan”.

Los problemas cardíacos pueden manifestarse de manera mucho más sutil y varían significativamente entre personas, aclaró el doctor al medio. Mientras que algunos pueden experimentar dolor en el pecho durante un ataque cardíaco, otros, especialmente mujeres y personas con diabetes, que a menudo tienen daño nervioso que les impide sentir dolor, no necesariamente sentirán molestias en esa área. Además, otras condiciones cardíacas pueden aparecer de maneras igualmente diversas.

Es crucial prestar atención a cualquier síntoma, incluso a los más leves: “El corazón es el motor que mantiene funcionando todo el cuerpo”, aseguró Ramlawi a la revista. “Es el encargado de bombear la sangre a todos los órganos, y si no funciona adecuadamente, el combustible necesario no llega donde debe”.

El corazón es el encargado de bombear la sangre a todos los órganos, y si no funciona adecuadamente, el combustible necesario no llega donde debe, advierten los médicos (Archivo) JohnnyGreig - E+

Cuáles son los síntomas extraños que los expertos recomiendan no ignorar

Sensación de vacío en el pecho

Las personas que experimentaron palpitaciones cardíacas describen sus síntomas de maneras curiosas y diversas, según el Dr. Edo Paz, cardiólogo del Hospital White Plains de Nueva York y vicepresidente senior de asuntos médicos en la aplicación Hello Heart. Algunos lo describen como si un pez dorado estuviera revoloteando en su pecho, mientras que otros sienten una especie de vacío. “Imagina esa sensación cuando estás en un ascensor que desciende rápidamente, y sientes que todo se desploma”, dice.

Aunque se podría sentir la tentación de ignorar estas sensaciones extrañas, es importante mencionarlas al médico, quien probablemente realizará un electrocardiograma y proporcionará un monitor cardíaco para llevar a casa. Esto podría revelar un trastorno del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular (FA), determinó el médico al medio.

Zumbido en los oídos

El tinnitus pulsátil, que se manifiesta como sonidos rítmicos (como silbidos o golpes) en uno o ambos oídos, es un síntoma cardíaco inusual, dijo la Dra. Heather Gornik, cardióloga y especialista en medicina vascular. “A veces, los síntomas periféricos no parecen estar relacionados con el corazón, pero podrían ser una señal de enfermedad cardiovascular”, explicó. “Uno de los más comunes es un sonido pulsátil en el oído”, a menudo sincronizado con el latido del corazón.

Este sonido podría ser un indicio de estenosis de la arteria carótida (estrechamiento de los vasos sanguíneos que llevan sangre del corazón al cerebro) o de displasia fibromuscular, una enfermedad vascular poco común que afecta principalmente a mujeres, señaló la especialista.

Dolor o fatiga en las piernas al caminar

Si ya no se puede caminar tanto como antes o las piernas se sienten cansadas o doloridas al hacerlo, no hay que ignorarlo. “Las piernas pueden revelar mucho sobre el sistema cardiovascular”, aseguró Gornik. Una condición conocida como enfermedad arterial periférica (EAP) ocurre cuando las arterias que llevan sangre del corazón a las piernas se obstruyen; esto se asocia con un mayor riesgo de ataque cardíaco, derrame cerebral y muerte prematura. “Esta enfermedad puede manifestarse con dolor en las piernas al caminar o simplemente como fatiga en las piernas, y es importante identificarla”, explicó.

El dolor o fatiga en las piernas al caminar es uno de los síntomas que no se deben ignorar (Foto ilustrativa: PEXELS)

Si estos síntomas persisten durante una o dos semanas, hay que consultar al médico, afirmó Gornik.

Cambios en los pies o las piernas

La hinchazón en los pies, piernas y tobillos (conocida como edema periférico) puede ser un signo de insuficiencia cardíaca congestiva. Esto ocurre porque, cuando el corazón no puede bombear sangre eficientemente, esta tiende a acumularse en la parte inferior del cuerpo debido a la gravedad, explicó Ramlawi. ¿Cuándo se debería consultar a un médico? “Si la hinchazón aparece en ambos pies, no solo en uno, y persiste día tras día”, es momento de investigar qué lo está causando, aseveró.

También es importante prestar atención a los “cambios abruptos en el color”, mencionó Gornik. Además de causar hinchazón, los coágulos de sangre pueden hacer que las piernas se vuelvan moradas o, en algunos casos, “totalmente pálidas y blancas”. Los coágulos de sangre son una emergencia médica y pueden causar ataques cardíacos o derrames cerebrales, por lo que si observas estos cambios, busca tratamiento de inmediato, instó Gornik.

Dolor en la mandíbula o cuello al hacer esfuerzo

La angina (dolor o presión en el pecho) puede irradiarse hacia la mandíbula o el cuello. Este tipo de dolor suele desencadenarse por el esfuerzo, como caminar cuesta arriba, o por el estrés emocional, según el Dr. William Zoghbi, jefe de cardiología en el Houston Methodist. “El dolor se extiende”, explica. “Se localiza con mayor frecuencia en las extremidades superiores. La gente suele pensar en el brazo, pero no en la mandíbula o el cuello con tanta frecuencia”. Si el dolor o malestar aparece con el esfuerzo y desaparece con el descanso, o si aparece y desaparece, hay que consultar al médico.

Indigestión y náuseas

Después de una comida abundante, se podrían experimentar exceso de eructos y náuseas. Aunque parezca solo indigestión o acidez estomacal, podría ser una señal de enfermedad cardíaca isquémica, según Zoghbi. Aunque la gente tiende a atribuir estos síntomas a problemas gastrointestinales comunes, es importante vigilarlos, y si empeoran o no desaparecen, contactar al médico.

Aunque la gente tiende a atribuir las náuseas o indigestión a problemas gastrointestinales comunes, es importante vigilarlos, y si empeoran o no desaparecen, contactar al médico (Archivo) Shutterstock

Molestias en el túnel carpiano acompañadas de dificultad para respirar

Si hay síntomas de síndrome del túnel carpiano, como dolor en la muñeca después de trabajar en el portátil, hormigueo en los dedos o debilidad en las manos, especialmente si van acompañados de dificultad para respirar, esto podría ser una señal de amiloidosis cardíaca, advirtió Zoghbi. “Es un problema relacionado con el plegamiento anormal de proteínas”, explicó. “La proteína, llamada amiloide, puede acumularse en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el corazón, áreas neurológicas y el túnel carpiano”. La buena noticia es que actualmente existen tratamientos efectivos para esta condición, añadió Zoghbi, algo que no era el caso hace una década.

Dolor punzante repentino en el pecho

El dolor clásico en el pecho suele describirse como una sensación de presión, llenura o compresión, que tiende a empeorar con el esfuerzo y luego desaparecer antes de reaparecer más tarde. Sin embargo, aquellos que sufren una disección aórtica (un desgarro en una de las principales arterias del cuerpo) experimentan un dolor repentino y punzante en el centro del pecho que se irradia hacia la espalda.

Esta condición puede ser letal si no se detecta a tiempo, advirtió Ramlawi. “Si se pasa por alto incluso por un día, entre el 25% y el 50% de las personas podrían morir”, afirmó. “Normalmente, los trasladamos en helicóptero a un gran centro de emergencias donde se someten de inmediato a una cirugía a corazón abierto”. Si se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia es alta, añadió. “El problema es que, a menudo, los pacientes no reconocen el dolor, lo atribuyen a otra cosa, se quedan en casa y no van al hospital”. Si se experimenta este tipo de dolor punzante, hay que tratarlo como una emergencia.

Si se identifican cambios en la capacidad para realizar actividades cotidianas, es importante consultar al médico, ya que cuanto antes se detecte el problema, más rápido se puede tratar (Archivo) Robina Weermeijer / Unsplash

Dificultades en las actividades diarias

La enfermedad valvular se está convirtiendo en un enfoque importante en el diagnóstico y tratamiento de dolencias cardíacas, afirmó el Dr. Charles Davidson, cardiólogo intervencionista y vicepresidente de asuntos clínicos en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. A diferencia de la enfermedad coronaria, que implica el bloqueo de arterias que irrigan el corazón, la enfermedad valvular se refiere a un mal funcionamiento de las válvulas cardíacas. Esta condición se desarrolla lentamente, a lo largo de cinco a diez años, y muchos pacientes no experimentan síntomas hasta etapas avanzadas, si es que los presentan.

Davidson destacó la importancia de identificar cambios en la capacidad para realizar actividades cotidianas, ya que cuanto antes se detecte el problema, más rápido se puede tratar. “No esperes a sentirte muy mal”, aconsejó.

LA NACION