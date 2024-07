Cuáles son las recomendaciones de los neurólogos para fortalecer la memoria

Escuchar

La memoria es una función vital de nuestro cerebro que nos permite recordar y mantenernos activos durante el tiempo. Dicho mecanismo se va aceitando en nuestros primeros años de vida y con el correr del tiempo puede sufrir algunos contratiempos.

A raíz de esta consecuencia que se da con el paso de los años, los especialistas enfatizan en los controles periódicos con neurólogos y en establecer hábitos saludables como un plan alimenticio acorde a nuestras necesidades para estar activos ante cualquier vicisitud que se presente.

Según detalló el neurólogo estadounidense Richard Restak existen varios trucos para no perder lucidez con el paso del tiempo y que esto se convierta en un problema sin retorno para las personas de la tercera edad. Aunque la persona no suele percatarse de su propio deterioro cognitivo, quienes la acompañan, sea su pareja o familiares, deberán alertarse si el damnificado hace siempre las mismas preguntas, si se pierde en algún lugar conocido o si empieza a confundirse los nombres de su círculo más íntimo.

El motivo que puede desencadenar la pérdida de memoria en adultos unsplash

Para ejercitar nuestra memoria y que no se atrofie, Restak enfatizó en el déficit de atención, que se diferencia de un “fallo memorístico”. Al ser complejo el asunto, el profesional aconsejó en el podcast llamado How to Academy, que “cada vez que se aprenda una nueva información, esta debe asociarse a un objeto o fenómeno” de modo tal que el vínculo memorístico “sea más firme”.

Del mismo modo que se concibe a la tecnología como una aliada en estos tiempos modernos, la misma puede ser perjudicial para las personas. Asociada a la distracción de las masas, los dispositivos móviles también contribuyen a que nuestro cerebro no funcione correctamente y se convierta en un enemigo de la memoria.

Otro método casero para darle vitalidad a nuestro cerebro es elaborar una lista para ir al supermercado. Aunque parezca intrascendente para ejercitar la memoria, el proceso de anotar y recordar qué comprar, dónde se consiguen los precios más bajos, entre otros ítems, fortalece nuestros circuitos que se pueden ver afectados por la falta de organización.

La tecnología puede ser contraproducente para la memoria unsplash

Por último, en una tarea que se debe realizar a diario, el neurólogo estadounidense enfatizó en el hecho de una lectura constante. Sin importar la edad - a pesar de que esté orientado a personas mayores de 55 años- el experto añadió que se debe establecer un “compromiso” con el texto de cualquier tipo y género para poder adentrarse en la historia y así recordar personajes, narrativas y guiones. Este hábito se debe repetir con el tiempo para incorporarlo a la rutina diaria.

Lo lúdico también forma parte de este proceso de muchas etapas, donde cada una de ellas es de vital importancia para llegar al resultado deseado. Aunque a veces estén postergados en muebles y junten polvo por el poco uso que se le da, los juegos de mesa son importantísimos para pensar estrategias y poner a prueba nuestra capacidad mental para desarrollar ideas que nos den frutos al final de cada partida. Desde los más sencillos, hasta los más complejos, estos instrumentos se convierten en un puntapié inicial para poder modificar nuestra vida y hacerla así más saludable.

LA NACION