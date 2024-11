Cuáles son los peligros de comer nuez moscada en exceso y qué personas deben evitarla

La nuez moscada es una de las especias considerada “de otoño”, esencial a medida que el clima se enfría. Su versatilidad permite usarla en numerosas recetas, evocando la calidez de las festividades otoñales.

La dietista Caroline Thomason, consultada por USA Today, aseguró que le gusta incorporar la nuez moscada tanto en platos dulces como salados, y añadió que “aporta profundidad a las sopas y salsas”. Además, potencia el sabor de los alimentos sin añadir azúcar ni sal, convirtiéndose en una opción saludable para dar sabor.

Sin embargo, ¿de dónde proviene la nuez moscada y qué ocurre si se consume en exceso? Los expertos ofrecen respuestas a estas preguntas comunes.

De acuerdo con Britannica, esta especia proviene de la semilla de un árbol perenne originario de Indonesia. Para obtener la nuez moscada en polvo que se suele ver en el supermercado, se extrae la semilla, se elimina la cáscara exterior y luego se muele hasta conseguir un polvo fino.

La nuez moscada es maravillosa en pequeñas cantidades, pero es una especia que debe usarse con cautela, advierte una especialista (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Este polvo se utiliza para dar sabor a una gran variedad de preparaciones, desde postres y salsas hasta carnes y vegetales. Y si bien es importante saber que la nuez moscada es saludable, debe consumirse con moderación.

Usar demasiada nuez moscada puede ser perjudicial

“La nuez moscada es maravillosa en pequeñas cantidades, pero es una especia que debe usarse con cautela”, advierte Thomason. En dosis elevadas, la nuez moscada puede ser tóxica. Según el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia (ACEP, por sus sigla en inglés), en 2022 se registró un aumento en los casos de intoxicación debido a un “reto de la nuez moscada” que se popularizó en TikTok, incentivando a jóvenes a consumir grandes cantidades para experimentar un “subidón natural”.

Thomason sugiere no superar las dos cucharaditas de nuez moscada, ya que en cantidades mayores puede provocar toxicidad por miristicina, un compuesto que puede causar malestar gastrointestinal, mareos e incluso alucinaciones. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse al usarla en las recetas festivas. “Incorporarla a las comidas no representa ningún riesgo”, asegura Thomason. “Solo se necesita una pizca y será suficiente”.

Recomiendan no consumir más de dos cucharaditas de nuez moscada, ya que en cantidades mayores puede provocar intoxicación por miristicina, un compuesto que puede causar malestar gastrointestinal, mareos e incluso alucinaciones (Foto ilustrativa: PIXABAY)

¿Qué enfermedades desaconsejan el consumo de nuez moscada?

Para algunas personas, consumir nuez moscada puede ser más perjudicial que beneficioso si tienen alguna enfermedad o situación particular. Una de las principales condiciones en las que se debe evitar esta especia es durante el embarazo.

La nuez moscada tiene compuestos que podrían interferir con la producción de prostaglandinas, moléculas esenciales en el desarrollo del feto. El consumo excesivo durante el embarazo no solo podría resultar tóxico, sino que también existe el riesgo de inducir contracciones prematuras o incluso un aborto espontáneo. Por lo tanto, es crucial que las mujeres embarazadas consulten a su médico antes de incluirla en su dieta.

El consumo excesivo de nuez moscada durante el embarazo no solo podría resultar tóxico, sino que también existe el riesgo de inducir contracciones prematuras o incluso un aborto espontáneo (Archivo)

Otra enfermedad importante a considerar es el tratamiento con ciertos medicamentos, especialmente los psicofármacos, como los inhibidores de la Monoamino-Oxidasa (IMAO). Estos afectan los niveles de neurotransmisores en el cerebro, y la nuez moscada, debido a su contenido de miristicina, podría alterar o potenciar estos efectos. Esto podría desencadenar una serie de efectos secundarios indeseados, incluyendo problemas graves en el sistema nervioso central.