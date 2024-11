El alimento recomendado por Harvard para combatir los resfríos (y no es la naranja)

Con la temporada de lluvias es normal que los resfriados y la gripe toquen la puerta. Es ahí cuando muchos recurren al remedio de la abuela que suele ser miel, naranja y limón.

Estos alimentos sin duda son excelentes para aliviar los síntomas, pero hay otros que también son buenos para el sistema inmunológico y así hacer frente a este virus. Las hojas verdes suelen tener beneficios y aunque han sido años en el que la vitamina C fue la gran protagonista, ahora un nuevo estudio dice que existen nuevos alimentos que ayudan a mejorar estos signos.

Según la Harvard Medical School, hay varias verduras que son nutritivas y que ayudan a combatir el resfriado, entre los que se encuentran la espinaca, la col rizada, la lechuga romana, los berros o la rúcula. Todas ellas tienen en común que son ricas en vitaminas A, C, K, B, E y minerales entre los que se destaca el potasio. Los datos nutricionales dados por esta entidad comentaron que la espinaca gana por la gran cantidad de minerales y vitaminas, a diferencia de las otras verduras mencionadas anteriormente.

La espinaca, entre otras verduras, es una aliada para el organismo (imagen ilustrativa) Foto: Pi

“¿Cómo es que las espinacas pueden ser más efectivas que las naranjas en la lucha contra los resfriados? Aunque la vitamina C es fundamental para el sistema inmunológico, los estudios sugieren que tomarla en dosis altas no necesariamente previene el resfriado común”, así lo señala la Clínica Mayo. Para hacer frente a estos virus respiratorios, es importante que el cuerpo cuente con un buen sistema inmunológico, ya que este es primordial para que la gripe y el resfriado no duren tanto tiempo.

Por eso el consumo de alimentos con valor nutricional como la espina ayuda a ello. Esta verdura también se destaca por su alto contenido en folatos, nutrientes del complejo de la vitamina B, la cual es esencial para que el cuerpo elabore glóbulos rojos y así se pueda mantener sano. Aunque esta verdura puede ser un gran aliado para combatir este virus desde Harvard apunta que no es adecuado centrarse en un solo producto, sino que en general debe contar con una buena dieta en la que debe dejar de lado aquellos productos azucarados o ultraprocesados.

También recuerdan que un buen organismo no solo deben de aquellos alimentos que consuegra a diario, sino que es importante los buenos hábitos cómo hacer ejercicios, no fumar, dormir lo suficiente y minimizar el estrés, entre otros.