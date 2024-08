El cereal que ayuda a reducir los niveles de insulina y es ideal para personas con diabetes

Escuchar

El cuidado en la alimentación es fundamental para la salud, en especial en personas que padecen de diabetes. El exceso de peso corporal o la inactividad física suelen ser los principales condicionantes de ciertos problemas para ellos, por lo que saber elegir los alimentos que consume resulta necesario.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, destaca un informe de la Universidad Abierta Interamericana. Sus expertos afirman que el efecto de la diabetes no controlada es el aumento del azúcar en la sangre, conocido como hiperglucemia.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social de Chile remarcan que para quienes tienen más de 45 años de edad es necesario hacer una revisión periódica de sus niveles de azúcar en sangre y a ellos recomienda evitar una vida sedentaria y mejorar su alimentación. Es por ese motivo que en esta nota se destacan los beneficios del choclo como un cereal rico en fibra, hemicelulosa, celulosa y lignina. Además, aporta almidón, proteínas y un bajo contenido de grasas, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es por ello que incluirlo en la alimentación supone un aporte positivo a la salud en general.

El choclo colabora con el control de los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre

Los beneficios del choclo para la salud

El aporte de fibra que significa incluir en la alimentación al choclo ayuda a mejorar la salud digestiva, colaborando además con el control de los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre. Esto último es lo que puede reducir los niveles de insulina en ayunas, siendo entonces un alimento altamente recomendado para las personas que padecen diabetes.

En este marco, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España destacan a este cereal, junto con el arroz y el trigo, uno de los principales alimentos cultivados en el mundo, por lo que no debería faltar en la dieta de todas las personas.

Desde tartas hasta estofados, el choclo es un alimento muy versátil y puede usarse para muchas preparaciones

El Universal (México)