El motivo por el que recomiendan agregarle miel al yogur

Escuchar

La miel es la mejor manera de endulzar yogur natural, ya que actúa como un refuerzo para las culturas probióticas presentes en el derivado lácteo, según evidencias obtenidas por dos estudios publicados en la revista científica The Journal of Nutrition.

Agregarle miel al yogur le hace bien al sistema digestivo Shutterstock

A un consumidor promedio, esto tal vez le resulte algo relativamente novedoso o curioso, dado que durante mucho tiempo no tuvo opciones de yogur sin azúcares agregados. “¿Para qué voy a endulzar algo que ya es dulce?”, sería la pregunta previsible.

Sin embargo, desde hace algunos años empezaron a aparecer en el mercado nacional yogures “sin agregado de azúcares”, que permiten no solo un consumo de la bebida de una manera más orgánica, sino también habilitan a usar al yogur para cocinar.

Con todo, a veces puede resultar un tanto desafiante tomarse un yogur integral y natural, sin azúcar. De ahí que algunos opten por endulzarlo, ya sea con edulcorantes químicos o miel. Y acá es donde el nuevo estudio halló un resultado interesante. Si se opta por la miel, esta refuerza a los probióticos.

Agregarle miel al yogur le hace bien al sistema digestivo Yagi Studio - Digital Vision

Los probióticos son bacterias consideradas buenas, que ayudan a regular el intestino. Su consumo afecta positivamente no solo el sistema digestivo, sino también el estado de ánimo y la cognición.

“Las enzimas en nuestra boca, estómago e intestinos ayudan en la digestión y facilitan la absorción de nutrientes, pero también reducen la viabilidad de microbios. Esto es genial cuando se trata de patógenos, pero no necesariamente cuando se trata de bacterias beneficiosas. Queríamos ver si la miel podría ayudar a las bacterias probióticas a sobrevivir en el intestino”, señaló Hannah Holscher, profesora asociada del Departamento de Ciencia Alimentaria y Nutrición Humana, parte del College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences en Illinois, en un comunicado.

“Nuestros hallazgos mostraron que combinar miel con yogur promovió la supervivencia de las bacterias probióticas del yogur en el intestino, por lo que los resultados del estudio de laboratorio se tradujeron en aplicaciones reales en humanos”, apunta Holscher.

Agregarle miel al yogur le hace bien al sistema digestivo Shutterstock

Además, el equipo de investigadores también realizó un estudio de seguimiento menor con 36 participantes que consumieron un tercer producto alimenticio, yogur con azúcar. A partir de la comparación de las tres condiciones, la combinación de yogur con miel preservó la mayoría de los probióticos, pero no hubo efectos en las medidas de salud.

El País (Uruguay)