El secreto para conseguir una memoria de elefante en tan solo 40 días

Escuchar

Al igual que otras funciones del ser humano, la memoria se puede entrenar con una gran variedad de ejercicios que activarán las capacidades cognitivas del cerebro y, a su vez, resguardarán su salud. En esta oportunidad, un grupo de especialistas afirmó que cualquier hombre o mujer podría tener las mismas capacidades de los campeones mundiales de la memoria con tan solo un ejercicio de 30 minutos al día.

Nadie nace con las capacidades de memoria extraordinarias: todos los que se destacan en este aspecto es porque la ponen a prueba regularmente, ya sea directa o indirectamente. Muchos son capaces de recordar una gran cantidad de capitales alrededor del mundo, otros de recordar una gran cantidad de palabras, por ejemplo. Para los que quieran desarrollarla o expandir sus límites, existe un ejercicio ideal, según un estudio elaborado por la Universidad de Radboud de Nijmegen, en Países Bajos. Tras cuarenta días de sesiones de 30 minutos, los voluntarios doblaron su capacidad de memoria.

Tras cuarenta días sesiones de 30 minutos, los voluntarios doblaron su capacidad de memoria Unsplash

En este sentido, Martin Dresler, profesor asistente de neurociencia cognitiva en el centro médico de la Universidad de Radboud, explicó: “Después del entrenamiento, vemos aumentado enormemente el rendimiento en pruebas de memoria”.

¿Cómo fue la investigación?

Se estudiaron los cerebros de 23 atletas de la memoria y 23 de personas similares en cuanto a edad, pero con una capacidad cognitiva normal. “No solo se puede inducir un cambio de comportamiento, la formación también lleva a patrones de conectividad del cerebro similares a los observados en los atletas de la memoria”, continuó el especialista.

Se dividieron en tres grupos y dos métodos: uno para la memoria a corto plazo y otro para la memoria estratégica. Para el primero, los voluntarios debían recordar secuencias, mientras que el segundo se utilizó el método loci, el cual utilizan los campeones de la memoria para asociar un elemento con un lugar familiar.

Los voluntarios mejoraron en gran medida su capacidad para recordar listas de palabras gracias al estudio Unsplash

El resultado de este método dio que los voluntarios mejoraron en gran medida su capacidad para recordar listas de palabras. Además, al día siguiente, los entrenados mantenían estas mejoras en cuanto al recuerdo, pero solo los que lo hicieron con memoria estratégica siguieron con buena memoria.

Los que emplearon este método se sometieron a escáneres cerebrales y habían cambiado porque sus patrones eran más parecidos a lo de los campeones de memoria. “Una vez que uno está familiarizado con estas estrategias y sabe cómo aplicarlas, puede mantener su alto rendimiento sin mucho entrenamiento más”, concluyó el profesor.

En realidad no había diferencias en la anatomía del cerebro entre atletas y no atletas, la diferencia estaba en los patrones de conectividad de los 2.500 que tiene el cerebro, es decir, los atletas no nacen con un don especial en este aspecto. Los especialistas también estudiaron este aspecto y hallaron centros de conectividad en dos regiones del cerebro.

El primero, en la corteza prefrontal media , reconocida por estar activa cuando los individuos relacionan los nuevos conocimientos comprobando la validez de los ya existentes.

, reconocida por estar activa cuando los individuos relacionan los nuevos conocimientos comprobando la validez de los ya existentes. El segundo, la corteza prefrontal lateral y el dorsal derecho, que está asociado con los esfuerzos para aprender de manera estratégica.

“Es lógico que estas conexiones se vieran afectadas, ya que son las zonas que se activan con el método loci que pedimos que utilizar”, indicó Martin Dresler, quien junto a su equipo de especialistas, continúan en la investigación por los patrones de conectividad del cerebro.

En resumen, la persona que quisiera mejorar notablemente su memoria tiene que someterse a ejercicios bajo el método loci para recordar todo tipo de cosas. Al cabo de 40 días, notará una gran mejora en cuanto a su rendimiento.

LA NACION