En qué consiste el truco “Alpha Bridge” para combatir el insomnio y la ansiedad

Conciliar el sueño puede convertirse en un reto cuando la mente se encuentra atrapada en un torbellino de pensamientos o el cuerpo no logra relajarse. Si se intenta dormir sin éxito cada noche, tal vez sea momento de probar la técnica del Puente Alfa, un método avalado por expertos en psicología y bienestar que promete facilitar el sueño al ayudar a la mente y el cuerpo a desconectarse.

¿Qué es la técnica del Puente Alfa?

El Puente Alfa es un ejercicio que combina movimientos oculares y respiración consciente para facilitar la transición del cerebro de un estado de alerta, conocido como estado beta, a un estado de relajación profunda, llamado estado alfa. Este cambio prepara el terreno para que el cuerpo entre en el ciclo de sueño de manera natural y sin esfuerzo, según Forbes.

La Dra. Shelby Harris, especialista en trastornos del sueño y autora de The Women’s Guide to Overcoming Insomnia, explicó que esta técnica se basa en imitar los movimientos oculares y patrones cerebrales que ocurren de forma natural justo antes de dormir. No solo ayuda a conciliar el sueño rápidamente, sino que también mejora su calidad al calmar el sistema nervioso.

La doctora Shelby Harris asoció la técnica a la mejora del sistema nervioso (Foto: Salud del Sueño, Sleepopolis)

Lo más interesante es que la técnica puede funcionar incluso en ambientes complicados, como en un avión o en lugares donde el ruido podría ser un obstáculo.

Beneficios de practicar el Puente Alfa

El Puente Alfa ofrece múltiples ventajas para quienes luchan con el insomnio o simplemente buscan un descanso más reparador:

Promueve una relajación profunda: Ayuda a reducir el estrés acumulado del día.

Ayuda a reducir el estrés acumulado del día. Facilita el sueño: Induce el descanso en pocos minutos, incluso para quienes tienen dificultad para “apagar” su mente.

Induce el descanso en pocos minutos, incluso para quienes tienen dificultad para “apagar” su mente. Mejora la calidad del sueño: Proporciona un descanso más reparador, evitando despertares frecuentes durante la noche.

Proporciona un descanso más reparador, evitando despertares frecuentes durante la noche. No requiere herramientas externas: Se puede practicar en cualquier lugar y momento.

¿Cómo realizar la técnica del Puente Alfa?

Para implementar este método en la rutina nocturna, hay que seguir estos pasos detallados:

Encontrar un lugar cómodo: Asegurarse de que la posición sea cómoda y de que el cuerpo esté completamente relajado.

Asegurarse de que la posición sea cómoda y de que el cuerpo esté completamente relajado. Cerrar los ojos y contar: Una vez en posición, cerrar los ojos y contar mentalmente hasta 30. Este paso inicial ayuda a reducir la estimulación visual ya enfocar la mente.

Una vez en posición, cerrar los ojos y contar mentalmente hasta 30. Este paso inicial ayuda a reducir la estimulación visual ya enfocar la mente. Abrir los ojos parcialmente: Levantar los párpados ligeramente, formando una “media luna”, y contar lentamente hasta 5. Este gesto imita los movimientos oculares que ocurren naturalmente antes de dormir.

Levantar los párpados ligeramente, formando una “media luna”, y contar lentamente hasta 5. Este gesto imita los movimientos oculares que ocurren naturalmente antes de dormir. Repetir el ciclo: Cerrar los ojos nuevamente y volver a contar hasta 30. Abrirlos luego como en el paso anterior, manteniéndolos entreabiertos durante 5 segundos.

Cerrar los ojos nuevamente y volver a contar hasta 30. Abrirlos luego como en el paso anterior, manteniéndolos entreabiertos durante 5 segundos. Enfocarse en la respiración: Luego de completar el ciclo, cerrar los ojos y prestar atención al ritmo de la respiración. Inhalar lenta y profundamente por la nariz y exhalar suavemente.

Limitaciones de la técnica del Puente Alfa

Aunque el Puente Alfa es una herramienta efectiva para muchas personas, no es una solución universal. Para aquellos que sufren de ansiedad severa, les puede resultar difícil alcanzar este estado, lo que podría generar frustración en lugar de relajación. En estos casos, lo más aconsejable es no forzar la técnica y considerar alternativas que se adapten mejor a las necesidades.

Si los problemas de insomnio persisten, se recomienda la ayuda de un especialista (Archivo) Pexels

Además, las personas con trastornos del sueño más complejos, como insomnio crónico o apnea del sueño, deben buscar ayuda profesional. El Puente Alfa puede complementar otros tratamientos, pero no sustituir la atención médica.