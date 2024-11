Especialistas determinaron cuál es la fruta con menos nutrientes y el resultado es sorprendente

Las guías alimentarias de Estados Unidos recomiendan consumir al menos dos porciones de frutas o verduras al día para obtener nutrientes y minerales esenciales que ayudan a mantener una buena salud. Sin embargo, para muchas personas, cumplir con esta recomendación puede ser un desafío, por lo que sería ideal elegir los alimentos con mayor contenido nutricional.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) clasificó 41 de las frutas y verduras más destacadas. Los resultados mostraron que, entre ellas, el pomelo blanco ocupa el último lugar en cuanto a valor nutricional

Porque el pomelo blanco es poco saludable

El pomelo blanco, rosado y rojo se encuentran en los últimos lugares de la lista Freepik

La agencia gubernamental le otorgo a esta fruta una puntuación de 10,47 sobre 100 posibles, siendo el berro la más saludable con una puntuación perfecta. Esto no significa que el pomelo blanco sea malo para la salud, sino que es la que cuenta con un menor valor nutricional en el grupo de las frutas y verduras más nutritivas.

Keri Gans, dietista registrada y autora de The Small Change Diet, le dijo a Women Health que no existe ningún inconveniente para no consumir el pomelo blanco. “Aunque puede que esté en el último lugar de la tabla de densidad de nutrientes de los CDC, sigue siendo una buena fuente de poderosos antioxidantes con propiedades antiinflamatorias”, añadió.

“Cualquier fruta que te guste y que comas habitualmente es una fruta que no deberías limitar”, añadió Gans.

Esta fruta no solo tiene muchos nutrientes, sino que también es rica en vitamina C. Jessica Cording, autora del libro The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress & Anxiety, sostiene: “El pomelo blanco aporta muchos beneficios para la salud, pero no en la misma medida que otras frutas. No por ello es malo”. También recomendó ingerirla acompañada de proteínas y grasas para mantener los niveles de azúcar estables.

Otras frutas y verduras con más bajas en nutrientes

Las frutas y verduras son buenas para mantener un buen estado de salud Pexels

Que sean menos saludables, no significa que sean malas para la salud, sino que tienen menos nutrientes en comparación con otros superalimentos que contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Estas frutas acompañan al pomelo blanco en los últimos lugares de la lista elaborada por los CDC:

Pomelo (rosa y rojo)

Nabo sueco

Nabo

Zarzamora

Puerro

Batata

LA NACION