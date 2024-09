Este es el ejercicio que mejora la memoria espacial, según científicos del Conicet

Escuchar

El deterioro cognitivo es un proceso natural que le sucede a la mayoría de las personas en su camino hacia la vejez. Esto puede ocurrir por diferentes motivos y se manifiesta con aspectos que van desde lo imperceptible hasta lo notable. Para prevenir esto, existe una creencia de que los juegos mentales pueden evitar la aparición de enfermedades como el alzhéimer y reducir o detener la pérdida de los recuerdos. Es por ello que científicos del CONICET, tras una investigación puntual, descubrieron cuál es el ejercicio ideal para mejorar la memoria espacial.

¿Qué es la memoria espacial?

La memoria espacial es un proceso cognitivo que permite a la persona recordar diversos lugares y las relaciones entre los objetos en ese sitio. A medida que pasa el tiempo, la eficacia de la memoria no es la misma y los detalles se diluyen. No obstante, los científicos partieron de esas hipótesis para entender cómo retrasar el desgaste natural y prevenir el desarrollo de enfermedades vinculadas.

Científicos descubrieron el ejercicio ideal para mejorar la memoria espacial

Los expertos comprobaron que hacer ejercicio en bicicleta durante 25 minutos mejora la memoria espacial. En el estudio convocaron a 98 voluntarios de entre 18 a 30 años, dentro de un entorno virtual, y que se sometieron a distintos test luego de emplear esta práctica.

Fabricio Ballarini, coordinador del estudio y director del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), sostuvo: “La memoria espacial, que registra información sobre el entorno y la ubicación de los objetos en él, se deteriora con el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, por lo que es importante estudiar formas sencillas de mejorarla”.

Los expertos descubrieron que andar en bicicleta pro al menos 25 minutos mejora la memoria espacial (Fuente: Pexels)

Este hallazgo resultó sorprendente y revelador para la comunidad científica argentina, ya que permitirá desarrollar técnicas específicas para cada persona con enfermedades mentales. Así coincidió el también director del trabajo Pedro Bekinschtein: “Nuestros resultados no solo abren caminos para mejorar el abordaje clínico de enfermedades neurodegenerativas, sino también la posibilidad de una intervención simple no farmacológica para la caída natural de la memoria con el envejecimiento. Sin embargo, aún es necesario realizar muchos más estudios para poder aplicar este conocimiento en la clínica”.

El estudio

En el artículo que se publicó en la revista iScience, evaluaron el efecto del ejercicio físico en los voluntarios. La prueba fue en una bicicleta fija, rodeada de pantallas, y consistió en recordar la posición de dos banderas pertenecientes a una circunferencia imaginaria dentro de un paisaje ficticio.

Según se explica en el desarrollo, la tarea tenía dos condiciones: “Una donde las banderas estaban más cerca entre sí [separadas por un ángulo de 20 grados], y otra más fácil, en la que estaban más alejadas [separadas por un ángulo de 40 grados] “.

Dedicar tiempo al ejercicio diario podría fortalecer tu memoria, en especial, andar en bicicleta (Fuente: Pexels)

Tras un lapso de 25 minutos, confirmaron que las personas sedentarias se vieron beneficiadas a la hora de recordar los paisajes y los detalles que presentes en la imagen virtual. “La memoria espacial se estaba consolidando en ese momento. Este efecto no se encontró cuando la actividad física se realizó antes de la evocación de la memoria”, especificó Daniela Ramírez Butavand, otra de las autoras.

Sobre el resultado, la investigadora destacó este análisis en particular, debido a que la mayoría de los estudios se realizan sobre deportistas crónicos, como atletas o profesionales de competencia, y no con personas ajenas a ese mundo. Incluso, presentó una buena señal para quienes son sedentarios, por lo que dejó en claro la vital importancia de hacer ejercicio a diario. No solo por el aspecto físico, sino para ampliar, proteger y mantener la memoria espacial.

LA NACION