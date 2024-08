Fácil y natural: la receta para preparar helado de plátano con solo tres ingredientes y sin azúcar

Escuchar

Entre las frutas más tentadoras y saciantes que se disfrutan, el plátano, también llamado cambur, banana o guineo en distintos países de América Latina, ocupa un lugar privilegiado en la cocina. Desde los más pequeños hasta los adultos mayores suelen incorporarlo a su dieta cotidiana por su agradable sabor y textura, así como sus múltiples propiedades nutritivas.

El plátano maduro, que es la base de muchas recetas, posee amplios beneficios nutricionales. Entre ellos se destacan:

Aporta carbohidratos y vitamina B.

Tiene un alto contenido de fibra soluble e insoluble , que favorece el tránsito del alimento a través del intestino.

, que favorece el tránsito del alimento a través del intestino. Tiene almidones capaces de aliviar los síntomas de la gastritis.

Es rico en potasio, un mineral que promueve la salud cardiovascular y ayuda a eliminar el exceso de sodio en la sangre a través de la orina.

Receta: así se prepara un helado natural a base de plátanos maduros

Si los plátanos han quedado en la frutera y se maduraron, el canal de YouTube Fuego Loco recomienda una receta que seguramente será un éxito entre chicos y grandes.

Además de llevar solo tres ingredientes, y tener un procedimiento más que sencillo, el feedback de los usuarios augura un resultado memorable. “Soy Fan de los helados, deliciosa receta. Te observo desde EE.UU.”, destacó una persona en los comentarios del video, mientras que otro aseveró: “Como siempre, otra fantástica receta que viene genial para combatir estos calores. Muchas gracias, Santi”.

La receta

Ingredientes:

Cuatro plátanos.

200 gramos de leche condensada.

200 ml de nata o crema de leche.

Procedimiento

1. Colocar los plátanos en un tazón y machacarlos con el pisapapas o con un tenedor. Si se quiere una pasta más homogénea se puede utilizar la licuadora de mano.

2. Agregar 200 gramos de leche condensada a la pasta de plátanos.

3. Sumar 200 milímetros de nata o crema de leche montada a 3/4. Esto implica, como explica el experto, no montarla por completo, sino “asegurarse que tenga cuerpo, pero no esté demasiado dura”.

4. Mezclar todos los ingredientes con movimientos envolventes. La nata no debe incorporarse toda junta, sino que se debe ir incorporando de manera gradual. “Primero voy a poner una parte de esta nata, una vez que esté integrada, añado un poquito más, vuelvo con los movimientos envolventes y una vez mezclado, acabo ya con toda la nata, este es el secreto de que el helado quede bien cremoso y que quede riquísimo”, explica el chef.

5. Colocar la mezcla en un recipiente, preferiblemente que tenga tapa, y llevarlo al congelador durante cinco o seis horas. “Si no se tiene un recipiente con tapa, no pasa nada, se puede poner un papel film para que no se impregne con olores”, recomienda.

6. Servir y disfrutar. “Este helado solo tiene un problema, que lo van a pedir siempre”, concluye el usuario.

Cómo conservar los plátanos frescos

Si bien la receta ofrece una gran solución para utilizar los plátanos maduros. Lo ideal es realizarla por opción y no porque no se ha logrado conservar bien los plátanos que se han comprado.

Janire Manzanas, reportera experta en consumo de OK diario, brinda una serie de consejos para comprar plátanos y conservarlos, evitando que se pongan negros por una maduración acelerada.

Según la experta, “los plátanos son frutas climatéricas, por lo que continúan madurando después de ser recolectados”. Frente a ese dato, para conservarlos frescos por más tiempos se debe.

Evitar almacenarlos en bolsas de plástico.

Guárdalos a temperatura ambiente. Lo idea es no ponerlos en la nevera. Si la cocina no tiene buena ventilación se los puede colocar protegidos con una bolsa de papel y en la parte menos fría.

Evitar exponerlos al sol y a corrientes de aire.

Evitar almacenarlos en contacto con otras frutas.

Envolver la punta del racimo en papel film transparente, para ralentizar la maduración al reducir el oxígeno en contacto con la fruta.

LA NACION