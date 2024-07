Fin del misterio: un nutricionista reveló si la proteína vegetal es suficiente para el cuerpo

Escuchar

Las personas vegetarianas son aquellas que deciden excluir la carne de su alimentación por razones éticas, de salud o medioambientales. Los motivos por los que algunos optan llevar adelante esto son diversos, entre ellos se destacan los siguientes: compasión con los animales, salud, medioambiente o filosofía de vida.

El vegetarianismo está creciendo en popularidad en todo el mundo y cada vez son más las personas que optan por este estilo de vida. Esto tuvo impacto positivo en la disponibilidad de productos vegetarianos en supermercados, restaurantes y tiendas especializadas. Además, el crecimiento del vegetarianismo impulsó el desarrollo de nuevas alternativas a las proteínas que ofrecen las carnes y le dio paso al desarrollo de carne vegetal, las hamburguesas vegetarianas y los quesos veganos.

Las frutas y verduras, los elegidos por los vegetarianos

De forma frecuente, las personas que optan por este estilo de vida alimenticia son cuestionados por la forma en la que obtienen proteínas y se crearon un sinfín de mitos que aseguran que alimentarse a base de frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal no aporta los aminoácidos, vitaminas y proteínas suficientes. Para desmentir esto, Christopher Gardner, científico de nutrición y profesor de medicina en la Universidad de Stanford, le especificó al The New York Times que los alimentos de origen vegetal contienen los 20 aminoácidos, incluidos los nueve aminoácidos esenciales.

El experto aseguró que es posible reemplazar la carne si se tiene una dieta equilibrada entre vegetales, legumbres y frutos secos

El experto en nutrición aseguró que aunque los aminoácidos proporcionados por los vegetales no son en las mismas cantidades que los presentes en las proteínas de origen animal, se puede aprender a realizar una combinación adecuada, alimentándose de forma habitual con vegetales, legumbres y frutos secos. Así mismo, La Vanguardia consultó sobre el tema con el dietista-nutricionista Aitor Sánchez, quien explicó que “una dieta vegana no solo se compone de frutas, verduras y hortalizas”. El experto aseguró que también existe un gran grupo de alimentos como cereales, semillas, frutos secos, tubérculos, algas, hongos y los más importantes de la lista por su contenido proteico, las legumbres.

Las legumbres son las semillas de las leguminosas, que son un grupo de plantas con vainas que incluyen porotos, arvejas, lentejas y garbanzos. Este conjunto de alimentos son una buena fuente de proteínas, fibra y otros nutrientes, y se pueden usar en una variedad de preparaciones.

EL TIEMPO (GDA)