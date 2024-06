Hacer ejercicio en ayunas sirve para quemar grasa: ¿verdad o mito?

Escuchar

El ejercitarse es una actividad que muchos médicos y deportólogos sugieren para llevar una vida sana y prepararse para la vejez. El hacer una actividad física diaria le ayudará no solo a tonificar su cuerpo, sino también a despejarse y eliminar la ansiedad y el estrés.

Hay muchas dudas sobre si es recomendado hacer ejercicio en ayuno (Fuente: Pexels)

Es por ello que muchas personas, para mantenerse sanos o recuperar su peso y figura, optan por realizar ejercicios, ya sea en casa, en exteriores o en un gimnasio. Para aquellos que desean eliminar la grasa acumulada, existen algunos ejercicios para disminuir los depósitos de esta en el cuerpo y algunos creen que ejercitarse en ayunas les puede servir más para su propósito.

Un nutricionista revela si es verdad que hacer ejercicio intenso en ayunas sirve para quemar grasa o no

Para responder esta duda con argumentos claros, el nutricionista Aitor Sánchez, de La Vanguardia, describe qué hace el ejercicio intenso en el cuerpo. De acuerdo con el profesional, el hacer ejercicio en ayuno dependerá de los objetivos que tenga, si es para bajar de peso o ganar masa muscular.

Si se entrena en ayunas antes de consumir cualquier alimento, no significa que esto vaya a ser más efectivo, por ejemplo, en la pérdida de grasa. El cuerpo de la persona que se ejercita se adaptará a la situación de no tener nutrientes en la sangre, es decir, en ayunas y a largo plazo, esto sí le proporcionará una mejora en su rendimiento y desempeño.

Hacer ejercicio en sus distintas formas, aseguran una vejez plena (Fuente: Pexels)

No obstante, cuando la persona no está acostumbrada a ejercitarse en ayunas, puede presentar falta de energía y sus depósitos. Por ello, es importante irse adaptando al ejercicio en ayunas, y depende, nuevamente, de lo que esté buscando con el ejercicio. Muchas personas, por sus horarios de trabajo o estudio, requieren ejercitarse y entrenar en ayunas, pero cuando se trata de perder grasa o peso, esta no es una obligatoriedad, puesto que la pérdida de depósitos de grasa depende de muchos factores.

Por ejemplo, si está buscando una pérdida de grasa es mejor aumentar el tiempo de entrenamiento en la semana y no importa si estos son en ayunas o no. Además, si se desea tener un entrenamiento más exigente, lo recomendable es tener una buena reservas de energía, es decir, hacerse alimentado con anticipación para poder tener un buen rendimiento.

Antes de realizar cualquier actividad nueva, consultá con tu médico o si estás en un gimnasio, exponé todas tus dudas a los entrenadores, quienes conocen mejor qué rutinas implementar para cada caso.

El Tiempo (Colombia)