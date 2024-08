La importante razón por la que debes lavar los plátanos antes de pelarlos

Escuchar

Al ser una fruta que no se come con cáscara, el sentido común podría indicar que los plátanos no necesitan ser lavados antes de su consumo, pero definitivamente esta concepción es un error. Existen razones fuertemente fundadas para hacerlo, una de ellas es que este acto previene la aparición de las tan molestas moscas de la fruta, pero también la higiene evita que la suciedad y los gérmenes puedan pasar a la pulpa cuando se los pela.

De hecho, el primer motivo por el cual los expertos en seguridad alimentaria plantean la necesidad de que los plátanos se laven apenas son ingresadas al hogar es que las moscas de la fruta suelen poner huevos en su cáscara. En diálogo con el sitio Better Homes and Gardens, dos expertos coincidieron en la importancia de pasar esta fruta por agua y unas gotas de lavandina antes de meterla en la heladera.

Lynn Blanchard, directora de cocina de la publicación, y Daniel Kiefer, director técnico de American Pest en Washington, explicaron dos razones diferentes, pero complementarias por las que en el caso de los plátanos no hay motivo alguno para dudar en lavarlos.

La mosca de la fruta

Lavar los plátanos por 30 segundos para sacar toda la suciedad visible con las manos y secarlos con un paño seco, como recomienda la Academia de Nutrición y dietética (USDA), es la mejor medida para evitar que su olor dulce atraiga a las moscas de la fruta.

Estos insectos, como detalla el Dr. Kiefer “se sienten atraídos por los plátanos debido a su fuerte olor y suelen poner huevos en la fruta”. Claramente, esto no solo pasa en el hogar, sino también cuando se los transporta o se los almacena o se los pone a la venta en los mercados, detalla el experto. Para reducir cualquier posibilidad de que los huevos prosperen en casa, lavar los plátanos luego de comprarlos es la mejor solución, concluye.

Como consejos adicionales, a la hora de minimizar las posibilidades de aparición de estos insectos, Kiefer recomienda:

Reducir la humedad de los ambientes con un deshumidificador. Las moscas de la fruta se sienten atraídas por la humedad, por lo que además es conveniente mantener lo más secos posible las esponjas, paños y toallas de cocina.

con un deshumidificador. Las moscas de la fruta se sienten atraídas por la humedad, por lo que además es conveniente mantener lo más secos posible las esponjas, paños y toallas de cocina. No almacenar fruta demasiado madura , ya que su fuerte olor atrae especialmente a las moscas.

, ya que su fuerte olor atrae especialmente a las moscas. Llamar a un servicio de control de plagas frente a una infestación crónica o grave.

Seguridad alimentaria

Luego de lavarlos y secarlos lo ideal es dejarlos en un lugar fresco, sin luz solar directa. Además, se recomienda separarlos del pedúnculo para evitar que sigan madurando DAP

Si se pela con las manos y se come con las manos, los gérmenes y la suciedad de la cáscara sin duda pasarán a la fruta, señala por su parte Lynn Blanchard. La afirmación es ratificada por la USDA: “Cuando se trata de productos con cáscaras no comestibles como plátanos, melones, naranjas y pomelos se los debe lavar siempre”, aseveran.

“Al cortar un plátano o una naranja, la suciedad y las bacterias pueden transferirse de la cáscara a la parte comestible interna de la fruta. E incluso si no está cortando la fruta, pueden transferirse al pelar o simplemente manipular la comida”, concluyen.

Cómo almacenar los plátanos para que no se maduren rápido

Luego de lavarlos y secarlos, lo ideal es dejarlos en un lugar fresco, sin luz solar directa. Además, se recomienda separarlos del pedúnculo para evitar que sigan madurando y no ponerlos junto a otras frutas que generen etileno, ya que eso también puede acelerar su proceso de maduración.

Ante la presencia de moscas de la fruta en el hogar se las debe conservar en el refrigerador. Específicamente, en el cajón para frutas y verduras, donde el frío es más suave.

