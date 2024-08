La manera más segura de limpiar el exceso de cera en los oídos

Escuchar

El exceso de cera en los oídos es una condición común que muchas personas experimentan, pero es importante abordarla de manera segura para evitar complicaciones. También conocida como cerumen, es una sustancia natural que el cuerpo produce para proteger los oídos de infecciones, polvo y otros elementos externos. Aunque es normal que se acumule, a veces puede suceder en exceso, lo que puede causar molestias, disminución de la audición o incluso infecciones.

Carlos O´Connor Reina, médico otorrinolaringólogo, explicó para TopDoctors que la cera es sana siempre que se concentre en cantidades normales. “Esta actúa como agente de auto-limpieza y promueve la protección de esta zona respecto a propiedades antibacterianas”, aclaró. Para el experto, la ausencia de cerumen puede provocar en los oídos sequedad y picazón. “La cera se concentra en la parte profunda del conducto auditivo cercana al tímpano, pero se localiza en el exterior”, escribió.

Es mejor que la limpieza sea de manera natural

Las recomendaciones para limpiar la cera

Es crucial que las personas eviten introducir objetos en el oído para intentar limpiarlo, como hisopos de algodón, pinzas u otros elementos. Hacerlo puede empujar la cera más profundamente en el canal auditivo, lo que puede provocar un bloqueo o daño al tímpano. Además, intentar eliminar la cera con objetos puntiagudos puede causar heridas o infecciones graves.

El experto dio a conocer que no se deben introducir objetos para limpiar el oído

En lugar de introducir algo en el oído, se recomienda dejar que el proceso natural del cuerpo haga su trabajo. Normalmente, la cera se desplaza gradualmente hacia la abertura del oído, donde se seca y cae por sí sola. Sin embargo, si la acumulación de cera provoca síntomas como dolor, pérdida de audición, zumbidos en el oído o una sensación de taponamiento, es aconsejable buscar un tratamiento seguro. En algunos casos, el médico puede recomendar el uso de gotas especiales para ablandar la cera, lo que facilita su salida natural. Estas gotas suelen ser seguras y eficaces, pero deben usarse según las indicaciones de un profesional de la salud.

Si estas medidas no son suficientes, o si los síntomas persisten, es importante acudir a un especialista. “Si los tratamientos caseros no resultan satisfactorios o si se acumula tal volumen de cera que bloquea el conducto auditivo externo, es aconsejable consultar a un médico. Lo más probable es que nos aconseje qué tratamiento deberemos seguir para ablandar la cera y lograr eliminarla de forma natural”, aclaró O’Connor. El profesional sanitario puede realizar una limpieza segura y efectiva del oído, utilizando técnicas que no dañen el canal auditivo ni el tímpano.

El Tiempo (Colombia)