La poderosa hierba medicinal que cura cicatrices y que tiene una flor con la que se combaten infecciones

Entre la variedad de plantas que ofrece la naturaleza, muchas han sido valoradas por sus beneficios medicinales. Una de ellas es la caléndula, conocida por sus propiedades curativas y utilizada tanto en la medicina tradicional como en la industria cosmética. De acuerdo a diversos estudios, esta flor tiene la capacidad para sanar cicatrices y también para combatir infecciones, lo que la convierte en una opción muy utilizada en diversos tratamientos.

La caléndula es una planta originaria de Asia y el sur de Europa y se ha utilizado en la medicina tradicional Imagen de Heike Frohnhoff en Pixabay

La caléndula es una planta originaria de Asia y el sur de Europa que, con el tiempo, su cultivo se ha extednido a muchas partes del mundo. Aunque es fácil confundirla con otras especies ornamentales del género Tagetes, pertenece a una familia distinta: la Asteraceae.

Propiedades curativas de la caléndula, ideales contra infecciones, dermatitis y quemaduras

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para favorecer la regeneración de la piel. Según investigaciones, esta planta ayuda a reducir la inflamación y a promover la cicatrización de heridas. Los compuestos bioactivos presentes en sus flores, como los flavonoides, son responsables de sus beneficios. Estos elementos también ayudan a reducir la hinchazón en casos de infecciones o problemas cutáneos, como dermatitis o quemaduras.

Esta especie ha sido usada por generaciones para tratar diferentes dolencias. Aunque es conocida por ser efectiva en el tratamiento de problemas de la piel, también se ha utilizado para aliviar síntomas de infecciones vaginales, inflamaciones bucales y ,en algunos casos, incluso en el manejo del dolor.

La flor de la caléndula es usada como catalizadora de infecciones El País - Uruguay

Los estudios que avalan la propiedades de la caléndula para cicatrizar

Varios estudios han avalado los beneficios de la caléndula en la cicatrización de heridas. Una investigación publicada en The Journal of Family Medicine and Primary Care analizó la eficacia que tiene, en formato de pomada, en mujeres que habían pasado por cesáreas. El uso en las cicatrices mostró una recuperación más rápida, con menos enrojecimiento e inflamación en comparación con los tratamientos convencionales.

Además, en otro estudio realizado en 2016 y difundido en The Journal of Wound Care, se observó que las propiedades de la flor fueron efectivas en la cicatrización de úlceras venosas. Los participantes que utilizaron extractos de esta planta tuvieron una tasa de curación superior al 7% en una semana, en comparación con el grupo de control, que mostró una tasa de curación de menos del 2%.

Cómo se utiliza la caléndula: ideas para consumirla

La caléndula se puede utilizar para hacer infusiones o como ingrediente en cremas, pomadas y aceites. El aceite se elabora al mezclar las flores en aceites base, como el de oliva o el de coco. Esta preparación se aplica en la piel y es útil para tratar desde cicatrices hasta picaduras de insectos. Además, también se puede encontrar en cápsulas o como suplemento alimenticio, aunque su uso tópico es el más popular debido a su efectividad para el cuidado de la dermis.

Los beneficios reparadores de la caléndula se pueden aplicar sobre la piel en productos como cremas, pomadas, o aceites, entre otros Imagen de Silvia en Pixabay

Uno de sus usos más comunes es en el tratamiento de cicatrices. Al aplicarla sobre heridas o quemaduras leves, sus propiedades antisépticas y regeneradoras ayudan a que el cutis se recupere más rápidamente, sin dejar marcas visibles, según un estudio publicado en PubMed. Esta capacidad para promover la epitelización, es decir, la formación de nueva piel, la convierte en una opción ideal para quienes buscan mejorar la apariencia de marcas o prevenirlas.

Beneficios capilares de la caléndula

Además de sus aplicaciones médicas, esta planta también ha ganado popularidad en la industria cosmética, especialmente en productos capilares. Su capacidad para reparar el daño causado por factores externos, como la exposición al sol y el uso constante de herramientas térmicas, ha hecho que la caléndula se incorpore en fórmulas para el cuidado del cabello.

En combinación con otros ingredientes, como la ceramida, puede restaurar el brillo y la suavidad del pelo al reparar las puntas abiertas y al fortalecer la fibra capilar. La combinación de ingredientes hace que estos productos con caléndula sean una opción efectiva para quienes buscan mantener un cabello saludable y fuerte.

¿Cuáles son los efectos secundarios o advertencias?

Aunque se considera una opción segura para la mayoría de las personas, es importante tomar ciertas precauciones. De acuerdo con MedlinePlus, aquellos que tienen alergia a las plantas de la familia Asteraceae, como la ambrosía, las margaritas o los crisantemos, deben evitar el uso de la caléndula, ya que puede provocar una reacción alérgica. Además, las mujeres embarazadas o en período de lactancia deberían abstenerse de consumirla hasta no consultar primero con un médico, porque podría tener efectos adversos en su salud hormonal.

