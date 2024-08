La semilla que tiene ocho importantes beneficios para la salud aunque no sea tan apreciada

Escuchar

Las semillas de girasol, un snack muy versátil que se adapta a cualquier plato, comenzaron a ganar protagonismo por su potencial nutricional que pocos conocen. ¿Qué hace a estas semillas tan especiales? La alta concentración de proteínas, vitaminas y minerales, y los beneficios para el sistema inmunológico y la salud cardíaca, son solo algunas de sus bondades.

Millones de personas alrededor del mundo consumen estas semillas, tanto en su forma natural como en preparaciones culinarias. Durante los últimos años, muchos nutricionistas y profesionales de la salud impulsaron su estudio para conocer en profundidad los beneficios que aportan.

En ese sentido, nutricionistas revelaron a Eat This, Not That!, los principales beneficios que las semillas de girasol aportan a la salud.

Ocho beneficios de las semillas de girasol

1. Fuente de proteína vegetal

Las semillas de girasol son una excelente opción para quienes buscan aumentar su ingesta de proteínas vegetales, comparables a otras como los frutos secos y las legumbres. Según la nutricionista Destini Moody, “la combinación de proteínas y el alto contenido de grasas saludables hacen que las semillas de girasol sean un refrigerio satisfactorio”.

2. Piel saludable

El cuidado de la piel es otro de los beneficios que ofrece el consumo de semillas de girasol debido a que contienen vitamina E, un antioxidante que protege la piel contra el daño causado por los rayos UV y los contaminantes ambientales. La nutricionista Gianna Masi explica que “los ácidos grasos esenciales de las semillas de girasol ayudan a mantener la piel hidratada y le dan un brillo más saludable”.

3. Control del apetito

Las semillas de girasol ayudan a controlar el apetito, lo que es clave para gestionar el peso de manera efectiva. Además, comer semillas con cáscara puede ralentizar el ritmo de consumo, ya que pelarlas y quitarles la cáscara puede reducir significativamente la velocidad con la que se ingieren.

4. Ricas en fibra

La fibra es un componente esencial para la salud digestiva, y las semillas de girasol son una excelente fuente de este nutriente. Una taza contiene 12 gramos de fibra, lo que representa una parte significativa de la ingesta diaria recomendada. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento, y beneficiosa para mantener niveles saludables de colesterol y proteger la salud cardíaca.

5. Ayuda para ganar peso de manera saludable

Si bien muchas personas buscan perder peso, hay quienes necesitan aumentarlo de manera saludable, y las semillas de girasol pueden ser un gran aliado en este proceso porque permite aumentar la ingesta calórica de manera controlada. “Debido a su alto contenido de grasa, unos 30 gramos de semillas de girasol contiene alrededor de 204 calorías”, señala Moody. Este beneficio es particularmente útil para personas con un metabolismo rápido o aquellos que buscan ganar masa muscular.

6. Alto contenido de magnesio

El magnesio es un mineral esencial que desempeña un papel clave en numerosas funciones corporales. Una taza de semillas de girasol proporciona 455 miligramos de magnesio, lo que ayuda a cubrir una parte significativa de las necesidades diarias. Este mineral es también importante para la síntesis de proteínas y el control del azúcar en la sangre.

7. Buena fuente de vitamina E

La vitamina E es conocida por sus propiedades antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y protege las células. Consumir solo una onza de semillas de girasol puede proporcionar hasta el 38% de las necesidades diarias de vitamina E. Este nutriente es esencial para mantener la salud cardiovascular, reducir la inflamación y proteger la piel.

8. Refuerzan el sistema inmunológico

El sistema inmunológico también se beneficia del consumo de semillas de girasol, gracias a su contenido en selenio. Este mineral es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y actúa como un potente antioxidante que ayuda a reducir el daño celular. Masi destaca que “junto con una dieta saludable y un sueño adecuado, este ingrediente puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico”.

Con un consumo moderado y controlado, las semillas de girasol pueden ser un excelente complemento para una dieta saludable

Desventajas y cuidados al consumir semillas de girasol

Aunque los beneficios de las semillas de girasol son numerosos, es importante tener en cuenta algunos aspectos para evitar posibles efectos adversos. Una de las principales desventajas es su alta densidad calórica. Esto significa que, si se consumen en exceso, podrían contribuir al aumento de peso no deseado, especialmente si no se tiene en cuenta el tamaño de las porciones.

Además, si se consumen saladas, es importante controlar la ingesta de sodio, ya que muchas versiones comerciales contienen altos niveles que pueden afectar la presión arterial y la salud cardiovascular. Optar por versiones sin sal o ligeramente saladas es una alternativa más saludable.

Con un consumo moderado y controlado, las semillas de girasol pueden ser un excelente complemento para una dieta saludable, ya que están repletas de nutrientes y ofrecen varios beneficios para la salud.

