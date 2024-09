Qué es la escala de Rosenberg, qué dice de la personalidad y cuáles son las precauciones para tener en cuenta

Escuchar

Un problema de autoestima, falta de autoestima, fortalecer la autoestima... Evidentemente, el término es un comodín a la hora de dar un consejo, recibirlo o buscar en la web alguna explicación a ciertos padecimientos anímicos. Lo cierto es que en términos rigurosos, difícilmente la mayor parte de las personas tengan capacidad de definir bien qué es y mucho menos aún de explicar cuál es su rol en los sentimientos, los pensamientos y las acciones de las personas en la vida cotidiana.

Según describe el Diccionario de la Asociación Americana de Psicología (APA), la autoestima es un concepto que define cuál es el sentimiento predominante de las personas hacia sí mismas. Específicamente, plantean que la autoestima “refleja la autoimagen física de una persona, la visión de sus logros y capacidades, y los valores y el éxito percibido, así como las formas en que los demás ven y responden a esa persona”.

Asimismo, desde la APA detallan que cuanto más positiva sea la percepción acumulativa de estas cualidades y características, “mayor será la autoestima, lo que se considera un ingrediente importante de la salud mental, mientras que la baja autoestima y los sentimientos de inutilidad son síntomas depresivos comunes”.

Qué es la escala de autoestima de Rosenberg

Pese a su sencilla utilización siempre es preciso recordar que “no es una herramienta diagnóstica ni un sustituto del tratamiento profesional”

Justamente, por la importancia de estas medidas en el potencial desarrollo de ciertas afecciones psíquicas, el Dr. Morris Rosenberg, un psicólogo social estadounidense dedicado al estudio de la temática, desarrolló en 1965 la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES).

Esa herramienta, que es un cuestionario breve integrado por 10 afirmaciones, es en la actualidad una de las herramientas más utilizadas para valorar la autoestima en adolescentes, y ha mostrado también índices de “fiabilidad altos” en su utilización para estudios en personas adultas, según detallan desde el Banco de Instrumentos y Metodologías en Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III.

Cómo usar la escala de autoestima de Rosenberg

Según detallan desde el Consejo Federal de Psicología de España la (RSES) es un cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como “los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo”. La escala consta de 10 frases, en las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa. Las personas deben detallar frente a cada frase su nivel de acuerdo en una escala de 4 grados:

A. Muy de acuerdo

B. De acuerdo

C. En desacuerdo

D. Muy en desacuerdo

El cuestionario asigna puntos a cada respuesta. Al final de las 10 preguntas, se suman todos los puntos para obtener una puntuación total. Una puntuación total más alta indica una mayor autoestima, mientras que las puntuaciones más bajas sugieren una menor autoestima.

Si bien la Escala de Autoestima de Rosenberg es bastante sencilla y fácil de usar, su empleo fuera de contextos terapéuticos adecuados no posee validez.

El cuestionario

Frente a las siguientes afirmaciones, usted está: A. Muy de acuerdo, B. De acuerdo, C. En desacuerdo, D. Muy en desacuerdo

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás.

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.

5. En general estoy satisfecho de mí mismo.

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso.

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado.

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.

10. A veces creo que no soy buena persona.

Cálculo

Una puntuación total más alta indica una mayor autoestima, mientras que las puntuaciones más bajas sugieren una menor autoestima. Halfpoint Images - Moment RF

Según detallan desde Very Well Mind Para las declaraciones redactadas positivamente (1, 2, 4, 6 y 7), los puntos se anotan de la siguiente manera:

Totalmente de acuerdo = 3 puntos

De acuerdo = 2 puntos

En desacuerdo = 1 puntos

Totalmente en desacuerdo = 0 puntos

Para las declaraciones redactadas negativamente (3, 5, 8, 9 y 10), los puntos se puntúan a la inversa:

Totalmente de acuerdo = 0 puntos

De acuerdo = 1 puntos

En desacuerdo = 2 puntos

Totalmente en desacuerdo = 3 puntos

Interpretación de los resultados

Existen diferentes formas de interpretar los resultados, según la escala utilizada por Roxana Oancea y otros autores en un artículo de investigación, una escala posible puede ser la siguiente:

De 0 a 15 puntos: Baja autoestima

De 16 a 25 puntos: Autoestima normal

De 26 a 30 puntos: Alta autoestima

“Si bien la escala proporciona una puntuación, el Dr. Rosenberg no estableció puntos de corte definitivos para la autoestima alta, moderada o baja”, detallan desde Very Well Mind y destacan que pese a su sencilla utilización siempre es preciso recordar que “no es una herramienta diagnóstica ni un sustituto del tratamiento profesional”.

