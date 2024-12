Qué significa la jarra del buen beber y por qué es saludable para el cuerpo

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cuerpo está conformado del 50% al 75 % de agua; asimismo, este líquido se pierde a través del sudor, orina, entre otras y al no contar con una cantidad de reserva de la misma, es vital que se reponga al hidratarse diariamente.

Se recomienda beber entre seis y ocho vasos de agua por día para mantenerse hidratado Pexels

Por este motivo, la jarra del buen beber representa un buen recurso que es poco conocido para poder guiarse sobre la cantidad de líquido que es recomendable tomar cada día para garantizar que el organismo se encuentre hidratado.

La cantidad de agua simple recomendada para ingerir cada día es de 1.5 a 2 litros, pese alguna irregularidad de salud donde algún médico le recomiende al paciente ingerir mayor o menos cantidad.

No obstante, es necesario entender que para mantenerse hidratado correctamente, no sólo se debe controlar la cantidad de líquido que se toma, sino también la calidad. Por este motivo la jarra del buen beber cuenta con 6 niveles donde se encuentran los líquidos que comúnmente ingiere una persona todos los días, donde además se especifica la cantidad de vasos recomendados que se deben beber de cada uno.

¿Qué es la Jarra del Buen Beber?

En la base de la jarra se encuentra el agua potable o el agua simple y se especifica que para mantenerse bien hidratado durante el día se deben beber de 6 a 8 vasos.

La jarra del buen beber indica las proporciones de los distintos tipos de líquidos que se pueden tomar durante el día Secretaría de Salud de México

Posteriormente se encuentra la leche semidescremada, leche descremada y bebidas de soya sin azúcar adicionada; de este tipo de leches se pueden consumir hasta 2 vasos al día a partir de los 2 años. Para los amantes del café, la cantidad recomendada de esta bebida y también de té, es de máximo 4 tazas.

En cuanto a las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales se recomienda consumir no más de 2 tazas al día. En el caso de los jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas, en caso de consumirse no se debe exceder ½ vaso al día.

La parte superior de la jarra, donde se aclara que no es recomendable el consumo, se encuentran los refrescos y el agua de sabor, ya que debido a su alto contenido de azúcar se debe evitar este tipo de bebidas.

*Por Daniela Cerriteño