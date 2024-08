Sin carnes ni pescado, la dieta que recomendaba Leonardo da Vinci

Escuchar

Leonardo da Vinci es conocido como uno de los mejores pintores de la historia, pero no solo fue artista. El italiano fue un destacado ingeniero y científico que realizó grandes aportes para la humanidad. De acuerdo con la organización Legacy Project Chicago, imaginó el primer avión, conceptualizó un helicóptero, un tanque y avanzó en el estudio de la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica, entre muchas cosas más. Además de esto, el genio también llevaba una alimentación saludable y compartió todos sus secretos en el Códice Atlántico.

La periodista gastronómica Eva Celada, en un artículo para Google Arts & Culture, indicó que Da Vinci creció en Anchiano, rodeado de naturaleza y comida a base de ingredientes naturales, como el aceite de oliva, pan y vino. También consumía frutas y verduras cultivadas en su propia casa.

Luego, se unió al taller de Andrea del Verrocchio. Allí, los estudiantes recibían carne, vegetales, pasteles fritos, pastas y sopas.

“No comer si no hay hambre, y cenar siempre ligero por la noche, masticar bien y utilizar solo ingredientes sencillos y bien cocidos. El vino debe tomarse con moderación, en porciones pequeñas, pero con frecuencia, no fuera de una comida ni con el estómago vacío. No retrase ni prolongue sus visitas al baño”, escribió el artista en el Códice Atlántico sobre la nutrición.

Además, en sus textos también habló sobre cómo se debía organizar la cocina perfecta: “Sitúe su cocina afuera para que pueda lavar allí sus ollas y sartenes, para no tener que cargarlas por toda la casa. La despensa, la leñera, el horno, el gallinero y las habitaciones de los sirvientes deben estar todas cerca, para mayor comodidad”.

Por otro lado, el ingeniero también creía en los beneficios para la salud de comer con moderación. “Modere siempre lo que ingiere o los alimentos que coma, que podrían ser perjudiciales si se abusa de ellos”, afirmó en su manuscrito del Códice.

También existe evidencia de que el italiano era vegetariano, ya que en sus textos hablaba sobre su amor por la naturaleza. “Si es, como dijo, el rey de los animales, ¿por qué no ayuda a otros animales, en lugar de tomar sus crías para alimentar su glotonería? ¿Acaso la naturaleza no produce suficientes alimentos simples para satisfacerlo?”, declaró.

¿Cómo es una dieta vegetariana?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, una dieta vegetariana es aquella que incluye, frutas, verduras, productos lácteos y huevos, pero no carnes ni pescado.

Se recomienda comer al menos cinco porciones de 80 gramos de frutas y verduras frescas, congeladas, en latas, secas o en jugo al día.

“Los alimentos con almidón como las papas, el pan, los cereales, el arroz y la pasta deberían constituir poco más de un tercio de los alimentos que consume. Siempre que sea posible, elija variedades integrales”, sugirieron los expertos.

Con respecto a la proteína, se puede obtener de los huevos, legumbres, tofu, tempeh y porotos, entre otros. “Es necesario comer una variedad de fuentes diferentes de proteínas para obtener la combinación adecuada de aminoácidos, que se utilizan para construir y reparar las células del cuerpo”, recordaron.

Recordá siempre contar con la asesoría de un profesional de la salud antes de realizar modificaciones en tu alimentación. Asegurate de obtener todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo a través de las comidas que consumas al día.

