Tarah Schott, estilista en EE.UU.: “Los productos preventivos son lo más importante”

La estilista infantil Tarah Schott, nativa de Colorado y madre de una niña de cinco años, explicó que prevenir la pérdida de humedad facilita el cuidado del cabello de los niños. Su rutina se apoya en tres medidas: proteger el pelo durante la noche, hidratarlo después del lavado y desenredarlo sin tirones.

Los consejos de Tarah Schott para prevenir frizz y nudos en el cabello infantil

En una guía publicada en The New York Times, Schott explicó qué medidas aplica para agilizar el cuidado del pelo de sus clientes más pequeños. En este sentido, la profesional afirmó que “los productos preventivos son lo más importante”.

Las fundas y los gorros de seda o satén ayudan a reducir el frizz y el riesgo de quiebre Magnific

Como primera medida, recomendó reemplazar las fundas de almohada de algodón por otras confeccionadas con seda o satén. El algodón absorbe los aceites y las fórmulas aplicadas sobre el cabello, lo que retira parte de la humedad y aumenta el riesgo de quiebre.

Las pruebas realizadas por The New York Times con una funda de seda mostraron que este material ayuda a mantener el pelo liso y sin frizz durante la noche. Los gorros de seda o satén también pueden utilizarse como una barrera contra el encrespamiento. La estilista Najee Wright, radicada en Las Vegas, aconsejó elegir un modelo con espacio suficiente para proteger peinados voluminosos o realizados con ruleros.

Según las especialistas consultadas, estas medidas permiten conservar mejor el peinado y reducen la necesidad de rehacerlo por completo antes de la escuela. Francelia Williams, estilista de Fort Worth, Texas, y madre de cuatro hijos, aseguró que puede completar la rutina matinal en siete minutos. Williams suele limitarse a retocar los bordes y acomodar las colas de caballo. Sus dos hijos mayores ya realizan una parte del cuidado de manera independiente.

Cómo aplicar acondicionador y mantener hidratado el cabello de los niños

Schott recomendó aplicar un acondicionador hidratante después de lavar el cabello lacio u ondulado. La fórmula que se utilice debe permitir hidratar el pelo sin dejar una sensación pesada después del secado.

Según la estilista, esta característica resulta especialmente conveniente para los niños con cabello fino, ya que puede perder volumen con facilidad. El acondicionador también puede ayudar a retirar sustancias pegajosas, como savia de árboles o goma de mascar. En esos casos, Schott aconsejó masajearlo sobre la zona afectada, pasar un peine y luego volver a lavar y acondicionar el cabello.

Después del baño, la profesional recomendó aplicar un acondicionador sin enjuague. Schott explicó que el lavado deja el pelo “desnudo” y que es necesario devolverle humedad, en especial en los lugares con clima seco. Esta clase de fórmula ayuda a rellenar la cutícula y permite que los cabellos se deslicen entre sí. Sin ese aporte de humedad, el pelo puede secarse y quedar más expuesto a la formación de nudos compactos.

Schott utiliza este tipo de acondicionador en distintas texturas, incluidos los cabellos muy texturizados y con rizos pronunciados. Al distribuirlo, aconsejó evitar el cuero cabelludo y concentrar la aplicación en las puntas, una zona que, según explicó, queda especialmente expuesta al contacto y al viento.

La protección nocturna conserva mejor los peinados y acorta la rutina antes de la escuela Magnific

Cómo desenredar el cabello infantil sin tirones ni daños

Para retirar los nudos de la mañana, Schott sugirió humedecer el pelo con un spray desenredante que le proporcione “un poco de deslizamiento”. Esto facilita el paso del cepillo y permite separar los enredos sin provocar daños.

En el caso de los niños con el cuero cabelludo sensible, la guía aconseja separar primero con los dedos los nudos del pelo mojado. Después puede utilizarse un cepillo liviano y de cerdas flexibles. La estilista Brenda Rodriguez, radicada en Denver y madre de tres hijos, recomendó lavar el cabello lacio u ondulado cada dos días, salvo que una situación puntual requiera hacerlo antes.