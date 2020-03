Cumpleaños puertas adentro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020

El plan era fiesta, una gran gran fiesta. La idea era celebrar el cumpleaños de mi mujer -que había cumplido años durante nuestras vacaciones- y el mio juntos: con sus amigos, con los míos, todos festejando en dulce montón. En los preparativos, lo único que estaba en duda era el menú del evento: ni asado ni pizza (dos de nuestros clásicos), nada que nos tenga atados a la parrilla o la cocina durante la celebración. Lo que no teníamos previsto era que se iba a declarar la cuarentena dos días antes de mi cumple. Un detalle, nada más.

Sin preparativos por delante, sin la necesidad de poner la casa a punto para las visitas, el sábado 21 no madrugué. Me había ido a dormir con el "feliz cumple" de mis hijas y mi mujer puntualmente entonados a las cero horas. Cuando prendí el celular, a eso de las 9.30 de la mañana, ya tenía varios mensajes de salutación en WhatsApp. Era muy notorio en ellos el exceso de emoticones -incluidas obviamente las caritas con barbijo-, como si todas esas imágenes de tortitas de cumpleaños, botellas de espumante y copitas de vino reemplazaran a las que estaban previstas para el evento cancelado (y de cuya cancelación no hizo falta avisar a nadie; ya que a medida que se acercaba la fecha y ante el progresivo paso de las recomendaciones de aislamiento a la obligatoriedad los amigos invitaban a celebrar el cumple "cuando todo pase").

No faltaban los que en sus mensajes me invitaban a compartir los festejos en vivos de Instagram, mensajes en los que uno podía ya palpar la angustia en ciernes: días de encierro sin fecha de reencuentro ni de abrazos en el horizonte.

"Feliz cumple, Sebas!!! Parece que este año los arianos la pasamos en casa!", hacía causa común otro que tuvo que dar de baja su celebración.

Un capricho factible

"¿Qué torta querés para soplar las velitas?", me había preguntado mi mujer un par de días antes, cuando ya el festejo había devenido en plan íntimo y familiar. ¿Torta? No, tortilla de papas, propuse y no solo solo porque mi mujer hace la mejor tortilla del mundo mundial. Es uno de los platos que más me gustan, que le gustan a buena parte de quienes iban a celebrar conmigo, y era mi capricho. Un capricho pequeño, factible, apto para tiempos de cuarentena.

Así fue como en el almuerzo sople la velita colocada en el centro de una tortilla de papas deliciosa.

Para ese momento ya había recibido mensajes por todas las redes sociales habidas y por haber: DMs en Twitter, mensajes privados en Facebook, comentarios en Instagram a un post que pusieron mis chicas en mi Instagram agitando "el cumpleaños cuarenteneado del dueño de la cuenta".

También, por suerte, recibí llamadas de aquellos amigos a los que no les basta con la interacción por redes sociales. En alguna de esas conversaciones se me escapó la catarsis por el encierro. "Ya vamos a festejar cuando todo esto pase, Seba", escuché y sentí el abrazo a la distancia.