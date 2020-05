Cursos online. 12 propuestas para aprovechar la cuarentena

Meli Navas Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 12:14

Cosmética natural sólida

Aprendé a hacer acondicionador, pasta dental y desodorante con ingredientes 100% naturales , biodegradables y gluten-free. Este curso es una guía para que formules desde cero tus propios cosméticos sólidos de uso diario, adaptándolos a tu tipo de cabello y piel. Una vez inscripta, recibís un PDF que incluye links a videos con el paso a paso de cada receta y un montón de info para que puedas estudiar cuando más te convenga. Además, vas a contar con asesoría vía mail para despejar tus dudas y con un listado de los mejores proveedores para comprar insumos y envases. No se requiere experiencia previa y el costo es de $3840.

Cuándo : disponible durante todo el mes de mayo.

: disponible durante todo el mes de mayo. Más info : almacosmeticanatural.com.ar

#1000 Prep

Este es un curso para volver a casa y no tener que pensar qué vas a comer o para tener el tupper listo para ir al trabajo todos los días y no gastar ni un peso en delivery. #1000Prep te da la receta para alimentarte bien, en poco tiempo y sin romperte la cabeza con el menú. Son cuatro videos que duran entre 30 y 40 minutos y te explican paso a paso cómo resolver las comidas de todo un mes en un par de horas. Además, incluye una lista de compras descargable para cada semana, ideas para un menú equilibrado, opciones vegetarianas y una lista con los utensilios necesarios. El costo es de $2100 y con el código "ohlala1000prep" tenés un 15% de descuento.

Cuándo : disponible durante todo el mes de mayo.

: disponible durante todo el mes de mayo. Más info : almacen.paulinacocina.net

El cuerpo libre

En este curso vas a aprender a alcanzar y mantener tu peso ideal de por vida de la mano de Ileana Agüero, mejorando tu relación con la actividad física y la alimentación . Para eso, vas a recibir 10 audios de entre 45 y 60 minutos cada uno, que van a servirte como guía para iniciar un estilo de vida más amoroso con vos misma. Lo que Ile te propone es una reprogramación total de tu mente para eliminar malos hábitos de raíz, desarrollar un vínculo más sano con la comida y darle a tu cuerpo la libertad de nutrirse de las cosas buenas de la vida. El curso incluye también ejercicios prácticos. Costo: $2000.

Cuándo : se lanzó este domingo.

: se lanzó este domingo. Más info : ilefitfem.com

E-commerce expert

Martín Cabrera es especialista en marketing digital y fundador de esta plataforma que promete convertirte en una experta de los negocios online. En o2 Digital vas a encontrar un montón de cursos destinados a emprendedores que buscan potenciarse . Durante el mes de mayo, podés inscribirte en su curso más completo y aprender desde cómo montar un negocio online hasta cómo publicitarlo y hacer que funcione a lo largo del tiempo. Aprovechalo, además, para incorporar herramientas y consejos útiles sobre cómo implementar un modelo de promoción y venta.

Datazo : las lectoras pueden usar el código lab-ohlalá para sumarse. El costo es desde $899 mensuales.

: las lectoras pueden usar el código lab-ohlalá para sumarse. El costo es desde $899 mensuales. Cuándo : disponible durante todo el mes de mayo.

: disponible durante todo el mes de mayo. Más info : o2digital.com/lab-ohlala

El poder de la voz

¿Sabías que la voz puede restituir la salud en nuestro cuerpo? Para exprimir al máximo su capacidad podés sumarte al curso de Ariel Sicorsky, terapeuta corporal, músico e instructor de artes marciales. Ahí vamos a desbloquear canales sutiles utilizando la técnica del chi kung de la voz para que el chi (energía vital) pueda volver a fluir libremente por nuestro cuerpo-mente. Esta es una poderosa práctica antigua que se apoya en conceptos de la medicina china para profundizar en la conciencia del cuerpo. No hace falta saber cantar ni tener experiencia, acá la voz se usa como herramienta y no como algo estético. Son 10 clases de aproximadamente 30 minutos cada una y el costo es de $2000.

Cuándo : disponible durante todo mayo.

: disponible durante todo mayo. Más info : budocursos.com

Danos la tira nuestra de cada día

Si sos amante de Liniers o sentís curiosidad por el humor gráfico, ya sea como lectora, futura dibujante o historietista de profesión, este curso es para vos. Durante 13 clases, el icónico ilustrador argentino va a contarte, paso a paso, cómo es su proceso creativo para que vos puedas idear tu propia tira de humor. El costo de este curso es de $1990 y para arrancar necesitás los siguientes materiales: lápiz, goma de borrar, sacapuntas, acuarelas, pinceles, bolígrafo, papel, corrector líquido, tinta china, recipiente para el agua, cuaderno de bocetos y plumillas.

Cuándo : disponible durante todo el mes de mayo.

: disponible durante todo el mes de mayo. Más info : domestika.org

UX writing

Crédito: Getty Images.

En este workshop vas a aprender a realizar contenidos de calidad centrados en el usuario y cómo testearlos y validarlos. Además, te van a contar todo lo que tenés que saber de UX writing y por qué es tan importante pensar en el contenido a la hora de diseñar una interfaz. También te van a dar diferentes herramientas para generar contenidos que estén buenos y que sirvan para hacer más atractiva la experiencia del usuario con tu sitio web, aplicación o cualquier otro producto o servicio digital que ofrezcas. Son dos clases semanales (lunes y miércoles) de dos horas cada una. El costo total del curso es de $2360.

Cuándo : arrancó el 4 mayo, de 19.30 a 21.30. Consultá por próximas ediciones.

: arrancó el 4 mayo, de 19.30 a 21.30. Consultá por próximas ediciones. Más info : coderhouse.com/online/ux-writing

Idiomas online

Crédito: Getty Images.

¿Querés perfeccionar un idioma o aprender uno nuevo? Podés estudiar inglés o portugués sin salir de tu casa gracias a los cursos online que ofrece el Centro Universitario de Idiomas. Lo interesante de este lugar es que te asignan un profesor-tutor para que siga tu desempeño como si estuvieras en un aula real y, además, podés acceder a sesiones de práctica en vivo con ese mismo profesor o chatear con tus compañeros. Profundizarás en comprensión auditiva y de lectura, y producción escrita y oral.

Cada módulo dura 2 meses y medio y cuesta $12.350. Podés pagarlo en 3 o 6 cuotas y no necesitás biografía extra.

Cuándo : disponible durante todo el mes de mayo.

: disponible durante todo el mes de mayo. Más info : cui.edu.ar

Cursos internacionales

Management Essentials . Por Harvard University. Aprendé a identificar, analizar, diseñar e influir en los procesos críticos organizacionales. Se dicta en inglés y podés inscribirte hasta el 18 de mayo. Costo total : US$1600. Cuándo : del 27 mayo al 22 de julio. Más info : online-learning.harvard.edu .

Childrenswear Design . Por University of the Arts London. Chusméa estos cursos ideales para quienes estén en el mercado de la moda: workshop de indumentaria infantil, Fashion & Diversity y Essential Guide to The Fashion Business. Desde £225. Cuando : en mayo y junio. Más info : arts.ac.uk

Circular Economy . Por Lund University. Conocé el origen de los materiales que se usan en productos de consumo diario, cómo utilizarlos de manera más eficiente, duradera y circular y analizá modelos de negocios sustentables. Cuesta US$49 y hay becas disponibles. Cuando : todo mayo. Más info : es.coursera.org

Sustainable Tourism . Por Universidad de Copenhagen. Pensado para países de bajos recursos con políticas escasas de protección ambiental que reciben cada vez más turistas. Cuesta US$49 y podés postularte para una beca. Cuando : todo mayo. Más info : es.coursera.org