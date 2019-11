Dalia Gutman: "No me banco a quien quiere ser alguien que no es"

Crédito: Catalina Bartolomé. Producción de Caro Franko.

María Eugenia Castagnino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 12:49

Charlamos con Dalia Gutman, la comediante, locutora y escritora que la está rompiendo con su show Cosa de minas, antes de su despedida el 15/11. Acá te contamos las claves para conocer su universo.

Un planazo que hacés cuando estás sola en tu casa

Se me da cada 9 meses, pero cuando lo logro, me gusta no hacer NADA. Me gusta estar en bolas mirando el techo. O leyendo...

Algo que te hace sentir libre.

Andar en bici y estar arriba del escenario.

La banda de sonido de tu vida es...

Cualquier canción de Fito Páez. Lo tengo que confesar.

Un personaje de una serie del que podrías ser amiga.

Podría ser amiga de Roxi, de Según Roxi. Otra es la protagonista de Crazy Ex Girlfriend, que es muy divertida. Me gustan esos personajes femeninos que siempre están planeando aventuras.

Un energizante.

Salir con amigas.

Un miedo contra el que tenés que luchar.

Soy muy sensible a todo lo oscuro del mundo: las injusticias, las muertes, los asesinatos. Entonces tengo que desarrollar mecanismos de defensa para que eso no me haga caer.

Una definición personal del amor.

Florecer, que florezca uno y el otro. Hay algo de ayudar a crecer y a florecer. Lo que decía El Principito: "Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante".

Un placer culposo.

¡Ay, yo soy re culposa! Me da culpa el ocio no productivo. Tirarme a tomar sol con una caipiroshka, capaz me da cosa...

Algo en lo que sos compulsiva.

Soy compulsiva para escribir... ¡y comiendo! Cuando como no me controlo. No tengo esa sensación de "listo, estoy llena".

Lo que jamás puede faltar en tu casa.

Papel higiénico. Si te falta eso, ya estás tocando fondo.

Una obsesión extraña.

Soy obsesionada de la comunicación. Ponele, yo te digo algo y vos entendiste otra cosa... No paro de sorprenderme de los malentendidos. Soy muy del "che, pero ¿vos entendiste lo que te quise decir cuando...?" y me puedo poner pesada.

La canción que cantás a los gritos en el auto.

A veces se me pega un tema, el otro día se me pegó el "Candy Perreo" y voy por la calle gritando "candy perreo" a todo volumen. No me importa nada, deben pensar que soy psiquiátrica.

Un objeto-tesoro.

Soy de guardar todos mis cuadernos, desde que soy chiquita. Es una locura. Tengo muchos, muchos, pero muchos cuadernos.

El mejor consejo que te hayan dado para tu carrera.

"La gente te va a querer calmar. No les hagas caso".

Un disfrute chiquito y cotidiano.

Me gusta demasiado dormir. Dormir 10 minutitos en el medio del día me resetea y soy otra mina. A veces es menos..., me tiro 6 minutos y puedo seguir.

Lo mejor y lo peor de las redes sociales.

Lo mejor es que te permiten ser tu propio multimedio. Y lo peor es esa cosa de creer que los otros siempre la están pasando bomba todo el tiempo. Onda "ah, mi vida no está TAN buena...".

Una rutina o cábala antes de salir al escenario.

Hago yoga, hago muchos saludos al sol. También me miro un poco al espejo y me digo algunas cosas, para automotivarme.

Crédito: Catalina Bartolomé. Producción de Caro Franko.

Una lucha personal.

Contra las apariencias. No me banco a quien quiere ser alguien que no es.

Algo que te pone en eje.

¡Yo soy muy fácil para sacarme de eje! Pero para ponerme en eje, me sirve estar con mis hijos tranquilos, comer y charlar juntos. El hogar y mi familia me vuelven a mi eje.

Un fanatismo ridículo.

Mandarinas.

Lo que más te torra del mundo.

Me torra mal la solemnidad y lo protocolar.

Una frase de cabecera.

Yo cambio todo el tiempo de forma de pensar, pero tengo una frase que me acompaña desde siempre: "todo es relativo".

¿Dónde verla?

. En Animadas TV, de lunes a viernes de 10 a 11 en la TV Pública. @animadastv.

. En Cosa de minas, el show despedida en el teatro Ópera, el 15/11 a las 20.30. Entradas desde $500 en ticketek.com.ar.

. En su tercer libro, Tengo algo para decir, editado por Penguin Random House.

Maquilló y peinó Agus Santamarina para Estudio Dúo. Agradecemos a Gabatt y Mishka por su colaboración en esta nota.