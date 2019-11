Daniel Melero reedita Travesti y lo festeja con un show

Fuente: Archivo

Alejandro Lingenti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2019

Hace exactamente 25 años, Daniel Melero pensó por primera vez en grabar un disco de "glam suburbano". Y lo hizo muy pronto, con una eficacia notable, a pesar de que en aquella época estaba sobrecargado de trabajo (dos decenas de proyectos en los que se había involucrado como productor casi en simultáneo). Travesti, así fue bautizado aquel álbum, es considerado -con justicia- como un momento clave en la carrera de este artista experimentado, provocador y siempre inquieto que ha decidido celebrar el aniversario con un show en el ND Ateneo para presentar la flamante edición en vinilo. Melero tocará acompañado por Paul Thielen (batería), David Vera (bajo), Yul Acri (teclados), Guillermo Rodríguez (guitarra), Robertino Franchignoni (guitarra y teclados), y tendrá como invitados a Carca y Diego Tuñón.

¿Fue Travesti un disco conceptual? Su autor contesta sin titubear: "Había un concepto, claro. A fines de los 80, armé una lista de los discos que planeaba hacer en los próximos años. Algunos los hice, otros no. Y hubo algunos que salieron sin que estuvieran previstos", dice. "Cuando entré a grabar Travesti estaba leyendo mucho a Baudrillard. Y me había interesado la idea de que todos, de alguna manera u otra, somos trans, llevamos una máscara. Y compuse canciones que, en cierto modo, reflejaron eso. Algunas sin ninguna máscara, como «Quiero estar entre tus cosas», y otras muy transformadas, tipo drag queen, como «Amazona»".

Travesti se grabó en una época en la que Melero venía de terminar Dynamo con Soda Stereo, donde había inyectado en la banda de Gustavo Cerati la distorsión salvaje del shoegaze (My Bloody Valentine, Ride), y era factótum indiscutido del rock sónico que explotó aquí en los años 90. Lo empezó en su casa con un sampler y una guitarra acústica y le terminó de dar forma en estudios, a lo largo de dos meses. "Por eso, era importante tener un eje conceptual claro. Estaba con tantas cosas que podría haberme dispersado fácilmente".

Con una lista de invitados de lujo -Gabo Manelli, el talentoso bajista de Babasónicos fallecido en 2008, su compañero de banda Uma-T (hoy Diego Tuñón), Carca, Carola Bony, Diego Fosser, Carlos Cutaia-, Melero armó un repertorio de temas simples, pero muy refinados. Fiel a su estilo, ahora prepara el concierto del ND Ateneo sin ajustarse a un cronograma de ensayos demasiado rígido: "Nos juntamos con la banda que me va a acompañar para escuchar el disco, y lo estamos volviendo a descubrir. Pero vamos a ensayar los temas un par de días, nada más. No quiero que sea un ejercicio gimnástico. Lo más lindo es que sea un evento único".

Aun cuando es consciente de que Travesti "es una figura icónica" dentro de su discografía, Melero no desatiende la música que viene produciendo de cara al futuro. "Hace un mes publiqué una canción nueva («Prueba el fuego», que ya está en Spotify), pero tengo unas cuantas más. Voy administrando el material que tengo, que daría para un CD doble. Estoy tocando con Tuñón y pronto vamos a editar en vinilo un disco que ya está en formato digital. Trabajamos cinco años en esos temas, porque no teníamos ninguna presión, nadie nos apuraba. Y, finalmente, se convirtió en algo muy lindo. Y también estoy laburando con Nahuel Berneri, que toca con un controlador PlayStation, una tablet y un montón de pantallas táctiles. Yo uso mi sintetizador más antiguo, el primero que me compré. Es una música cargada de violencia la que hacemos, algo que cuando apareció en mi obra estuvo muy pero muy administrado".

Sábado 16, en el ND Ateneo, Paraguay 918. A las 20.30.