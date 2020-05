Dante Liporace: "El vegano es más belicoso" 01:42

15 de mayo de 2020

"Hicimos lunes vegano en Casa Rosada y los empleados nos dijeron de todo, que querían volver a la carne del lunes", contó el chef Dante Liporase , excocinero de Casa Rosada y del restaurante El Bulli (y ahora duplicó su negocio en la cuarentena ) en una entrevista en Hablemos de otra cosa, con Pablo Sirvén, en LN+ . "Ser vegano está bien siempre y cuando se respete al que no es vegano; sino, es como que yo me ponga en frente de la verdulería a gritar al que no come verduras".

"El vegetariano siempre fue tranquilo. El vegano siempre fue más belicoso, tienen un fundamentalismo de que uno prácticamente es un asesino serial porque está cocinando una vaca", opinó el chef.

También dijo que una de las pocas cosas buenas que deja la pandemia es que la gente está cocinando más que antes en sus casas. "Unos proveedores de harina me contaban que están vendiendo tres veces más lo que vendían antes por la cantidad de preparaciones que hace la gente en la casa", comenta. "Está bueno también porque mucha gente pregunta por redes cómo mejorar sus recetas, hay muchas consultas", contó.