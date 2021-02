De abuelos a nietos . El talento y la fama continúan en la tercera generación

LUCÍA CELASCO & SUSANA GIMÉNEZ

“Lucía es un calco mío. Me veo reflejada en ella y eso me emociona”, suele decir Susana Giménez cuando le preguntan por su nieta Lucía Celasco (27). Compinches, compañeras de viaje y de paseos de compras en las tiendas más top, las dos se confiesan fanáticas de la moda. En más de una oportunidad, Su contó que cada vez que Lucía la va a visitar a su casa se lleva algo de su guardarropa. La hija de Mecha Sarrabayrouse trabajó como modelo, creó su cápsula de ropa para una reconocida marca teen y ahora tiene una feria virtual de ropa vintage y usada.

ANNABELLE BELMONDO & JEAN-PAUL BELMONDO

Él fue uno de los mitos del cine francés y uno de los hombres más atractivos de nuestros tiempos. Jean- Paul Belmondo conquistó a medio mundo por sus célebres actuaciones y por esa estampa francesa tan singular. Hoy, 57 años después de su gran éxito, El hombre del río, conocemos de cerca a su nieta Annabelle (33). Sus facciones perfectas y su estilo que destila ese je ne sais quoi francés hicieron de ella la nueva sensación de 2021. Estudió periodismo, es una apasionada de la música (le gustaría ser cantante) y poco a poco se construye un nombre en el modelaje.

DANIELLE LAUDER & ESTÉE LAUDER

El mundo de la belleza no hubiese sido el mismo de no haber sido por la magnífica Estée Lauder. Conocida como la gran dama de la cosmética, comenzó con su legado con una producción artesanal de cremas faciales y ungüentos. En la actualidad, su bisnieta Danielle Lauder (27) –actriz de profesión– lanzó su propia línea de make up de ocho productos a la que llamó ACT IV. Está claro que el alma emprendedora corre por sus venas.

GABRIELLA GIVENCHY & HUBERT GIVENCHY

Él es su tío bisabuelo y ella, una de las socialités más aclamadas de Londres. Para Gabriella Givenchy, la moda es una pasión y su trabajo como editora de W Magazine lo comprueba. Es habitual verla en las mejores fiestas, íntima de Isabel Getty y Talita von Fürstenberg y este 2021 se va a casar con Ugo De Mallmann. ¿El vestido será un homenaje a Givenchy? Seguramente, pero habrá que esperar para saberlo.

ELLA RICHARDS & KEITH RICHARDS

Debe ser curioso que tu abuelo sea más cool que vos. Y, si no, que se lo pregunten a Ella Rose Richards. A pesar de ser una de las modelos más conocidas de las pasarelas –desfiló para Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Zimmermann–, su abuelo es el mismísimo Keith Richards, el legendario guitarrista de los Rolling Stones. Con un antecesor así, es normal que su nieta se haya querido mantener cerca de los flashes.

NAOMI BIDEN & JOE BIDEN

Su abuelo es el flamante presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Naomi Biden (27) –la mayor de sus nietos– ya era conocida en redes sociales. Con sus 190 mil seguidores en Instagram podemos decir que hay una nueva influencer en la Casa Blanca. Naomi es socióloga, recibida en la Universidad de Pensilvania, y estudió Relaciones Internacionales en la Columbia Law School.

CHIARA DI CARCACI & RAINE SPENCER

Como nieta de Raine Spencer, madrastra de la inolvidable princesa Diana de Gales, y bisnieta de la gran escritora inglesa Barbara Cartland, es casi imposible que el estilo no esté en su ADN. A los 25, Chiara es una de las socialités más chic de Londres y tiene su propia firma de cigarreras de lujo. Por eso, cuando no está en Grecia o en Italia enseñando su marca en las villas más exclusivas, se la puede ver paseando por los barrios de moda de la capital inglesa.

ALISON LE BORGES & ALAIN DELON

Sus miradas casi idénticas lo dicen todo. La modelo y actriz Alison Le Borges (34) no sólo heredó de su abuelo, el gran Alain Delon, el color de sus ojos y un gran parecido, sino también el amor por las cámaras y la actuación. Alison elige llevar el apellido de su madre, empezó como modelo a los 13 y trabajó de moza para financiarse sus primeros estudios de interpretación.

MAFALDA ARRIVABENE & AMADEO DE SABOYA

Su abuelo es el jefe de la casa ducal de Aosta, su madre es la princesa Bianca de Saboya y ella, una de las chicas con más estilo de la alta sociedad europea. Mafalda vive en Londres, ha crecido en el Palazzo Papadopoli, en Venecia, y, tras una vida rodeada de belleza artística, la está poniendo en práctica en su trabajo en The Cultivist. Un exclusivo club mundial para personas relacionadas con el arte. Estilo, juventud y pasión por la cultura unidos en esta joven promesa.

TALITA & DIANE VON FÜRSTENBERG

Es princesa, pero su vida en Los Ángeles hizo que dejara a un lado su título. Tal y como afirmó Talita von Fürstenberg (21) en una entrevista: “En Estados Unidos, la aristocracia no tiene el mismo sentido que en Europa; si yo hubiera dicho que soy princesa, la gente me habría mirado raro”. Ella prefiere que la llamen diseñadora porque heredó su pasión fashion de su abuela, Diane von Fürstenberg. Ahora creó su propia firma, TVF –ya va por su tercera colección–, y es la sensación entre las it girls americanas.

