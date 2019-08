De adulto. Lo adoptó por $1 en MercadoLibre y lo acompañó hasta sus últimos días

Jimena Barrionuevo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 00:57

Cuando Malvina Caron vio el anuncio en MercadoLibre, supo que tenía que moverse rápido. $1 decía la publicación que lo mostraba en adopción. Y ella entendió que era la oportunidad para dejar de estar sola y sentirse acompañada por un animalito que la mantuviera distraida y ocupada hasta que se acomodara a su nuevo departamento. Es que de golpe, tanta soledad la hizo sentir apabullada. "Corría 2007 y en esa época no había la cantidad de recursos que hay ahora para adoptar, páginas en Facebook o Instagram así que se me ocurrió entrar a MercadoLibre para ver si había algún gatito para adoptar. Ahí lo encontré", recuerda Malvina.

Contactó a la persona que lo ofrecía y un viernes 13 a la noche partió con una amiga a buscar al gatito. Se llamaba Nahuel. "La dueña me dijo que estaba embarazada y que, por una cuestión de espacio y por miedo a la reacción del animal cuando llegara el bebé, prefería darlo. Así que lo puse en la transportadora y me fui sin decir demasiado. El viaje en taxi hasta mi casa fue una tortura, lloró y lloró todo el tiempo. Cuando llegamos, le abrí la transportadora, salió y se metió en un hueco entre una pared y el placard y ahí pasó la noche".

Nahuel tenía miedo, no conocía su nuevo espacio y, lógicamente, necesitaba tiempo. Estuvo días metido en el hueco que había elegido como guarida, después pasó a esconderse debajo de la cama. "Yo le llevaba la comida y el agua, al baño iba cuando yo trabajaba porque nunca lo veía salir , le hablaba todo el tiempo, pero él ni bolilla, estuve a punto de llamar a la chica y decirle que Nahuel estaba muy triste, que no quería saber nada conmigo. Pero decidí tener paciencia y darle tiempo".

"Cuando llevamos un gato a casa, el animal no sabe si hay otros gatos, si hay perros o depredadores. Por eso lo que suelen hacer es esconderse. Hay toda una comunicación química inscripta en los olores de la casa -que es ajena a los humanos- pero que los gatos interpretan con mucha inteligencia e intuición", explica Nai Osepyan, Especialista en Comportamiento Felino ( @comportamientofelino). Y continúa: "lo mejor que podemos hacer entonces cuando adoptamos, rescatamos o transitamos, es poner al recién llegado en un espacio chico: el gato se relaja cuando tiene el ambiente bajo control. Y el espacio más chico de la casa, que suele ser el baño, es el más desinfectado y, por ende, el que menos olores a otros gatos o animales va a tener. Desde ese espacio reducido, el gato puede ver todo el ambiente, y eso le baja su nivel de ansiedad. Hay que poner las piedras sanitarias, el agua y la comida ahí mismo. También se le puede ofrecer una cama y juguetes. Y se lo deja descansar. Tengamos en cuenta que el gato tampoco conoce al nuevo humano y no entiende que lo quiere ayudar. Hay que darle tiempo para que se adapte".

Y así fue, el amor y el tiempo hicieron lo suyo. "¡Y dejarlo dormir en la cama!", confiesa entre risas Malvina. Pero su trabajo de hormiga con Nahuel no iba a ser tan fácil. Pasaron meses hasta que logró que el gato entrara en confianza definitivamente y se dejara acariciar, cepillar y besar. "Años después me fui a vivir con mi novio y él tenía una gata, Frida, la más buena y dulce del mundo. Pero a Nahu eso no le importó, nunca la quiso, había nacido para ser hijo único. Compartieron algunos momentos hasta que ella se enfermó y cruzó el arcoíris".

En marzo de 2016, con 14 años, Nahuel empezó con síntomas de insuficiencia renal, una de las enfermedades más comunes en los gatos mayores. "La insuficiencia renal aparece cuando los riñones empiezan a fallar y pierden la capacidad de filtrar adecuadamente las toxinas de la sangre. Lo que más frecuentemente nota el humano de un gato con enfermedad renal es la pérdida progresiva de apetito y de peso. El pelo se va deteriorando, puede vomitar y hay mayor letargia, depresión y también mal aliento. Como en toda enfermedad, lo más importante es la prevención. Esto lo podemos realizar mediante chequeos periódicos en sangre y orina, sobre todo si se trata de gatitos añosos", indica Cynthia Finkelstein, veterinaria especialista de Alebrijes (MN 6612).

Efactivamente, la salud de Nahuel se estaba deteriorando. "Nahuel pasó por varias internaciones en las que intentaban compensarlo con fluidos. Hasta que un día me dijeron que lo mejor era que ya se quedara en casa. No había mucho más por hacer. Y así fue. Lo acompañamos hasta sus últimos momentos. Haciendo memoria caí en la cuenta de que fui a buscarlo el 13 de abril de 2007 y el partió el 13 de abril de 2016 en mis brazos, rodeado de cariño. Y siempre voy a tener su recuerdo en mi corazón: de ese gatito que tuvo miedo, pero que confió y sanó a través del amor".