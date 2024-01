escuchar

“El sueño, para la vida, es igual que respirar, comer o estar hidratados. Una función fisiológica esencial, porque cuando dormimos el cuerpo no se apaga, sino que suceden un montón de procesos fisiológicos que nos ayudan a equilibrar y a mantener un buen estado de salud”, empieza a explicar la española Jana Fernández, máster en Fisiología del Sueño, autora del libro Aprende a descansar y creadora de podcasts sobre bienestar y descanso.

¿Cuatro ejemplos de procesos que tienen lugar durante el sueño? Desde una “limpieza de nuestro cerebro” para consolidar la memoria y el aprendizaje y equilibrar nuestro sistema nervioso (algo clave para la salud emocional), hasta el equilibrio del sistema hormonal, el fortalecimiento de nuestra respuesta inmune y la regeneración de tejidos. “Por eso es tan importante que aprendamos no tanto a dormir, porque dormir es algo innato que todos sabemos hacer, pero sí a descansar. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes del sistema educativo”, marca Fernández.

El diálogo se dio en el marco del ciclo Aprendemos Juntos de BBVA.

En el episodio “El sueño en la sociedad de las prisas” Jana Fernández desgrana la raíz del problema: nos hemos acostumbrado a vivir entre pantallas de luz azul bajo luz artificial, a un ritmo frenético que le resta horas al descanso y confiando en el “viejo mito” de recuperar el sueño perdido durante el fin de semana.

Nuestras vidas ajetreadas, parte del problema

Fernández reconoce que cada vez dormimos menos y peor. Y cita un dato revelador: de acuerdo a la Sociedad Española de Neurología, doce millones de españoles y españolas confiesan levantarse por las mañanas con la sensación de no haber descansado, como que están casi más cansados que cuando se han ido a la cama. Varias cuestiones pueden citarse entre las causas: nuestra obsesión por la productividad y por hacer cosas, los horarios irregulares, la necesidad de hacer todo de prisa. “La multitarea es un mito, desde pequeños tenemos que aprender que no podemos ser productivos y eficientes a costa de cualquier cosa; en este caso, a costa de nuestra salud”, explica.

La luz natural fue uno de los temas a los que la autora dedicó largos párrafos, ya que es uno de los sincronizadores de nuestro reloj biológico. Sin embargo, hoy más que nunca vivimos más en interiores y más expuestos a luces artificiales. “Estar expuestos a la luz natural, en contacto con la naturaleza, es para lo que estamos diseñados, pero cada vez prestamos menos atención a ese tipo de cosas, que al final es lo que nos pone en sintonía con la naturaleza”.

Por dónde empezar

En su libro Fernández plantea el método de las “7D”, que pretenden ser una guía que todos podemos poner en práctica para tener un buen descanso. “Las primeras D son las D de la decisión y de la disciplina. ¿Por qué? Porque tomar una decisión es priorizar y, en este caso, el sueño tiene que ser una prioridad en nuestra agenda. No podemos construir la agenda con todo lo que queremos hacer y luego, si me queda tiempo, duermo”.

Las siguientes D tienen que ver con la dieta y con el deporte. “Son esos tres pilares del cuidado físico –dice, ‘dieta, deporte, dormir’ son fundamentales”. Otra D más, la de nuestra actitud ante la vida, tiene que ver con la desconexión durante el día, porque la calidad de las noches va a depender de la calidad de los días.

“Y la última D, que quizá no es la que más me gusta, pero creo que es la que más se nos olvida, la de disfrutar, disfrutar de todo lo que hacemos, incluso del trabajo, porque también hay que saber disfrutar de esas cosas que hacemos porque son un deber”, señala y aventura que incluso el hecho de dormir pude tomarse como un gran placer. “Dormir no es una pérdida de tiempo, no es algo que debería tomarse como un castigo –finaliza– no es un lujo del que podamos disponer. Espero que poco a poco vayamos aprendiendo a cuidar nuestra salud integral, también, a través del descanso”.

