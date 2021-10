Decidió separar la casa en dos: “Lo veía al padre de mi hija y no podía respirar”

“Él me ignoraba, horas juntos sin cruzar mirada, no le gustaba como me vestía, ni como me maquillaba, ni el color de mi pelo. Me celaba con los profesores en la facultad, y por esa razón me rompía maquetas en el pasillo de la UBA. Una vez entró a mi departamento y me amenazó con un cuchillo en la mano, poniéndolo en mi cuello. Vivía implorando perdón, a lo que ni siquiera sabía que me había equivocado. Él caminaba mirando el piso, se autodefinía como pesimista. Y yo creía que podía cambiarlo, era mi desafío”.

Cuando tenía 25 años Andrea Favale (42) estudiaba Arquitectura en la UBA y varios viajes en colectivo hacia Ciudad Universitaria los compartió con otro estudiante que la atraía por su seriedad y porque era poco sociable. Lo veía pensante, intelectual, distinto a lo que estaba acostumbrada y no tardó mucho en idealizarlo.

Sin embargo, al poquito tiempo de ponerse de novios, él mostró una faceta que había ocultado durante los primeros días del romance: la violencia, tanto física como psicológica. “Pensaba que mi formación emocional no había sido buena como para tener un juicio hacia él. Perdí mi autoestima. En el momento que lo conocí me cuidaba: iba al gimnasio, tenía proyectos personales, parecía imposible de creer que en mi interior no tenía estima. Me fui alejando del espejo, no podía verme, no me reconocía. Por momentos, comía mucho, estaba pegada a la heladera y en otros, vomitaba. Pensé que si cambiaba mi forma de vestir y me cortaba el pelo eso lo iba a tranquilizar. Mi pelo largo y rubio lo corté frente al espejo, parecía un hombre. Más que el corazón, el conducto digestivo era una piedra, no podía tragar, el alma muerta y mi identidad perdida”, confiesa Andrea, a la distancia.

Desinterés por el embarazo: “Decía que estaba más cansado que yo”

A pesar de la violencia que su pareja ejercía, Andrea continuó el noviazgo y a los 30 años quedó embarazada, inmediatamente después de recibirse de arquitecta. “Un fin de semana me sentía embarazada, pero quise confirmarlo con un test. Para esos días habíamos organizado una salida a la costa y cuando le transmití la noticia con alegría y felicidad, me respondió que siempre tenía una excusa para no manejar hacia Mar del Plata”.

Ese momento, quizás, fue el indicio que marcaría el desinterés hacia su mujer embrazada y la falta de acompañamiento, atención y cuidado de un futuro padre para con su hijo por nacer. De hecho, Andrea cuenta que el embarazo lo transitó en soledad. Él jamás la acompañó a una ecografía.

“Cuando nació, presenció el parto. No tuvo un gesto amoroso, ni una mirada contenedora o de alegría. Lo sentía parado al lado mío como si estuviese muerta, no pariendo. Sentí que era mi velatorio. En vez de quedarse conmigo en la clínica, se fue a casa porque decía que estaba más cansado que yo”

La casa en la que vivían, heredada por el padre de su hija aunque Andrea decidió vender su departamento para invertir en el hogar, era de dos plantas. Harta de su violencia, destrato e ignorancia decidió bajar un colchón y comenzó a dormir con su nena en la cocina. “Disfrutaba el día, mientras él trabajaba. Él regresaba del trabajo a las 19hs y a esa hora sentía morirme, tenía ataques de pánico. Lo veía al padre de mi hija y no podía respirar. Su mirada era militarizada. Me quedaba sin aire, le dejaba a mi hija y me iba al Hospital Santojanni. Me medicaban y volvía. Un día llegó del trabajo y le imploré hablar, pero él se encerró y luego pateaba mis piernas de la rodilla para abajo. Un día llamé a la ambulancia porque sudaba y no respiraba. Fue un punto de inflexión cuando la médica me dijo ´no tenés nada físico, es esto´, señalando la casa”.

Andrea cuenta que cuando nació su hija el papá no tuvo ningún gesto amoroso.

Celos y manipulación

Andrea cuenta que cuando tuvo a su hija, si bien deseaba fervorosamente irse de la casa de su pareja, no tenía los recursos necesarios para poder hacerlo. Había vendido su casa e invertido todo en la de él. “Solo tenía mi auto y algún dinero que me había quedado. Empecé armando un estudio de arquitectura en donde vivía, quería generar mi ingreso, una amiga me ayudaba. Él llegaba y al verla ahí le daban celos. Me manipulaba con sus comentarios para no dejarme avanzar y continuar sometida. Hasta que alquilé un local y me puse mi estudio. Vendí mi auto, compré un terreno en la costa, barato, pero así me aseguré la garantía propia”.

Sin embargo, durante cinco años él la seguía hostigando. “Se escondía atrás de los árboles, se me tiraba arriba de mi auto, irrumpía en mi estudio diciéndome ´puta´. Hice la denuncia y le pusieron una perimetral, pero la violaba con inteligencia. Se mudó a cercanías de mi estudio y la restricción era para mi domicilio. Yo llamaba a la Policía, pero pasaban hasta 40 minutos en llegar”.

“Me transformé volviendo a creer en mí”

Andrea dice que salió adelante con su fe y que hacía todo lo posible para que su hija fuera feliz, a pesar del entorno en el que se encontraba inmersa. La llevaba todos los días a la plaza, estaba escolarizada y, cuando podía, las dos se iban de vacaciones.

Para preservar su integridad física y emocional, Andrea decidió huir a la costa con su hija. Pese a que la nena estaba muy integrada a su nueva vida, la justicia le exigió volver. “Me rearmé con mi estudio de arquitectura, estudié Pedagogía para poder enseñar y estuve enseñando en escuelas técnicas. Todo lo que viví me fortaleció al haberlo superado. Lo tomé como una misión. Me transformé volviendo a creer en mí. Y volviendo a tener proyectos, pensar en el logro futuro. Dejar de pensar en el día a día, a modo de supervivencia”.

La escritura y la actuación para hacer catarsis

A la hora de conversar sobre el para qué de todo lo que le ocurrió y la misión que descubrió a raíz de todo el calvario vivido, Andrea hace hincapié en la escritura de su libro Eva: dejar de ser víctima del sistema perverso, novelizado porque, cuenta, la Justicia le prohibió ir a los medios de comunicación. “Decidí escribirlo para ayudar y acompañar a aquellas mujeres que viven situaciones de violencia de género. Busco concientizar y transmitir esperanza ante tanta injusticia. En mi caso pude salir de vivencias muy críticas y por eso quiero transmitir un mensaje resiliente”.

“La violencia trae más violencia, pero encontrar un propósito mayor al momento de angustia y desesperación hace revertir cualquier situación”, escribe Andrea en el prólogo de su libro.

Andrea actuando de sí misma en la obra de teatro que busca concientizar sobre la violencia de género.

Sin embargo, no se quedó solamente con el libro (que lo presentó en diversas ferias y brindó varias charlas y conferencias) sino que aprovechando que también es actriz se animó a guionar la obra de teatro donde actúa de sí misma. “La obra teatral me permitió ser el espejo del espectador. Desde el escenario miro sus ojos, la mirada del público descreída como si dijeran ´esto a mí no me pasa´. Pero esas miradas se transforman durante la obra en sentimientos profundos, desolación, angustia, conmoción y empatía. Al finalizar, aparecen abrazos de corazón a corazón. Nadie puede escapar de su propia mirada reflejo de su historia”.

Por último, Andrea no deja de decirle a las mujeres que sufren violencia de género que no hay que dejar pasar las señales ni justificar ningún tipo de agresión, descalificación y humillación. “Detectarlo a tiempo hace que resulte más fácil salir del problema. El acompañamiento a la víctima la fortalece y debilita al violento que ejerce su poder cuando la deja desprotegida y sin lazos sociales”.